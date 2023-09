Formula Uno, torna anche il premio Confartigianato Motori

Il settembre del sistema Confartigianato Imprese si apre con lo storico Premio Confartigianato Motori, arrivato alla sua 41esima edizione. Nella cornice dell’Autodromo di Monza, tempio della velocità che accoglie questo weekend il Gran Premio d’Italia, sono stati assegnati oggi i riconoscimenti che premiano i campioni e gli addetti ai lavori del mondo F1.

Dieci in tutto i riconoscimenti dell’edizione 2023, compreso il Premio “Tecnologia e Ambiente” in collaborazione con Parco Valle Lambro e lo speciale riconoscimento per una impresa della categoria autoriparazione associata ad Apa Confartigianato Imprese. “Passione, tenacia, coraggio, impegno per raggiungere il risultato: l’artigianato e la Formula 1 hanno tanti aspetti in comune – commenta il Presidente di Confartigianato Imprese, Marco Granelli. - Sono due mondi in cui conta l’individuo, con il suo talento innato, con la volontà formidabile ed il costante ‘allenamento’ quotidiano, che vengono esaltati dallo spirito di squadra per raggiungere traguardi eccellenti. Ecco il significato del Premio Confartigianato Motori che unisce cultura sportiva e qualità produttiva all’insegna del lavorare insieme, del fare rete e fare sistema”.

L’elenco dei premiati

In presenza di ospiti, autorità e dirigenti del sistema Confartigianato sono stati consegnati i dieci riconoscimenti dell’edizione 2023.

Ecco i premiati: Team of the Year: Red Bull, premio consegnato da Enzo Mamoli, Segretario Confartigianato Imprese Pilota in ascesa: Alexander Albon (Williams) premio consegnato da Marco Granelli, Presidente Confartigianato Imprese Team Principal dell’anno: Andrea Stella (McLaren), premio consegnato da Enrico Brambilla, segretario Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza Rookie of the Year: Oscar Piastri (McLaren) premio consegnato da Paolo Pilotto, Sindaco di Monza e Giovanni Barzaghi, Presidente Apa Confartigianato Imprese Press Officer of the Year: McLaren – Sophie Ogg premio consegnato da Luca Santambrogio, Presidente della provincia MB Direttore Sportivo dell’anno: Diego Ioverno (Ferrari), premio consegnato da Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia Strategist of the Year: Ruth Buscombe (Alfa Romeo), premio consegnato da Alessandro Angelone, Presidente categoria autoriparazione Confartigianato Imprese Impresa dell’anno Confartigianato Motori 2023: Autofficina Cometti (Muggiò), premio consegnato da Giovanni Barzaghi, Presidente Apa Confartigianato Imprese Premio speciale Tecnologia e Ambiente – Parco Valle Lambro: Cristiana Pace, founder e Ceo di Enovation Consulting, premio consegnato da Parco Valle Lambro Premio Media 2023: Manuel Codignoni (Radio Rai), premio consegnato da Carlo Abbà, assessore alle attività produttive del comune di Monza.

I premi che omaggiano l’artigianato brianzolo

Tutti i premi sono stati realizzati dalla maestria dei nostri artigiani. Il premio iconico a dischi è costituito da una base circolare in plexiglass trasparente, con impilati e ruotati alla base di 45° 8 dischi di differenti materiali (ferro, legno, carbonio, vetro, plastica, pietra, rame, alluminio) che rappresentano, in sintesi, i materiali usati dalle imprese artigiane. Il tutto circolare perché il cerchio è una figura geometrica perfetta, sprovvisto di angoli e di spigoli, simboleggia l'armonia. Hanno partecipato alla realizzazione del Premio le seguenti imprese artigiane: Materie Plastiche Paolillo (Paderno Dugnano), Figini (Cesano Maderno), Gislon (Lissone).

Il ricordo di Ezio Cappelletti

Un’edizione nel ricordo di Ezio Cappelletti, storico amico, collega e collaboratore del sistema Confartigianato Imprese e tra gli animatori del Premio Confartigianato Motori, che ci ha lasciati lo scorso 17 agosto. Lo hanno ricordato con parole di affetto e stima i dirigenti del sistema Confartigianato e i giornalisti Sky Matteo Bobbi e Roberto Chinchero, collaboratori della storica kermesse dei motori.