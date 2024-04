I lavoratori di Brugola, multinazionale di Lissone che produce viti per il settore automotive, avranno un premio di risultato. A rendere noti i contenuti della trattativa con l'azienda e del confronto (arrivato anche alla proclamazione di uno sciopero) sono stati i sindacati.

"Si è finalmente giunti alla sottoscrizione degli accordi che istituiscono un Premio di Risultato per il biennio 2024-2025 e un incentivo per il 2023, che scaduto nel 2019, l'azienda aveva scelto di non rinnovare e procedere a erogazioni unilaterali" spiegano le organizzazioni sindacali.

Il premio di risultato in Brugola

"Il Premio di Risultato prevede l’erogazione di un importo fisso per il 2023 per tutti i dipendenti e un importo variabile per il 2024 e 2025 in relazione agli obiettivi da raggiungere (margine operativo lordo, assiduità, produttività). Un importo che è pari ad un massimo di una mensilità netta, per chi sceglierà di ricevere il premio in piattaforma welfare, oppure una mensilità meno le ritenute fiscali e contributive per chi opta per l’erogazione direttamente in busta (o anche dividendo in due le modalità di erogazione). Questo risultato è frutto della contrattazione tra le Parti e della condivisione degli obiettivi con le lavoratrici e i lavoratori".

E ancora: "Riteniamo importante aver raggiunto questo accordo, che ha riattivato un percorso di contrattazione collettiva, dove la premialità si basa su criteri oggettivi e misurabili, condivisi e discussi tra le Parti". "Questo accordo è il risultato di una coesione tra i lavoratori che hanno dato mandato alla rsu e alle organizzazioni sindacali, di rappresentarli collettivamente per condizioni di lavoro migliori, la tutela del loro salario e la difesa dei diritti" hanno fatto sapere i sindacati in una nota.