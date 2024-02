Fino a 2.300 euro di premio di produzione, utilizzabile tramite la piattaforma di welfare aziendale, per 430 dipendenti di Oeb Brugola, a Lissone. Un gesto che ricorda la gratitudine mostrata nove anni fa dal Cavalier Giannantonio Brugola prima della sua scomparsa. E che oggi, nell’azienda guidata da Jody Brugola, raddoppia. La multinazionale con sede in Brianza, leader nella produzione di viti per il settore automotive ha annunciato un aumento del premio per il suo personale di produzione.

Da un bonus di mille euro per 270 dipendenti quasi un decennio fa, adesso il premio può arrivare a 2.300 euro e coinvolge 430 dipendenti. “L'obiettivo principale di questa iniziativa è sostenere i dipendenti con redditi inferiori erogando loro il premio massimo, alleviando così l'impatto dell'inflazione e dell'aumento dei costi. Inoltre, questa decisione riflette l'impegno del Presidente Jody Brugola nel dare priorità al benessere del personale, con una dedizione a spingersi ancora oltre, nei limiti delle prestazioni e della crescita aziendale” spiegano dalla multinazionale.

“In Brugola OEB, riconosciamo il contributo inestimabile delle nostre risorse umane che contribuiscono instancabilmente al raggiungimento degli obiettivi aziendali," ha dichiarato Jody Brugola, Presidente di Brugola OEB. "Questo aumento del premio sottolinea il nostro apprezzamento per la loro dedizione e impegno, nonché la nostra ferma convinzione che investire nei nostri dipendenti sia vitale è per il benessere individuale che per il successo complessivo della nostra azienda manifatturiera".

Tre generazioni e quasi un secolo di storia

Brugola OEB Industriale SpA nasce nel 1926 dall’esperienza del suo fondatore Egidio Brugola, colui che nel 1945 brevetta la Vite Cava Esagonale. Con la seconda generazione l’azienda si afferma come specializzata nella produzione di viti critiche nel settore Automotive guadagnandosi il titolo di leader mondiale per la produzione di viti a testa esagonale. L’attuale presidente Jody Brugola consolida il fatturato portandolo ad oltre 176 milioni di euro, e realizza uno stabilimento in USA inaugurato nel 2015. Attualmente l’azienda produce oltre 800 tipi differenti di viti, vanta più di 500 dipendenti tra Italia e USA ed è presente in oltre 200 stabilimenti produttivi di auto in tutto il mondo.