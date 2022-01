Quanto costa affittare casa a Monza: i prezzi zona per zona

Quanto costa affittare casa a Monza? Per un bilocale si va dai 400 euro mensili in zona Sant'Albino ai 700 e oltre del centro storico o del quartiere San Carlo. A indicare le quotazioni di mercato relative alle locazioni nel capoluogo brianzolo è l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che nel primo semestre del 2021 ha registrato un ribasso nei prezzi degli affitti che per l'area di Monza è pari al -1% per i monolocali, -1,3% per i bilocali e -0,02% per i trilocali.

Quanto costa affittare casa e Monza

Per un monolocale a Monza si può pagare dai 350 euro di Sant'Albino, San Donato e Cederna fino ai 600 euro se si cerca una sistemazione nel centro storico. Le quotazioni dei bilocali invece vanno dai 400 euro in zona Sant'Albino ai 700 e oltre dell'area centrale. Chi desidera cercare un bilocale a Cederna deve essere disposto a pagare almeno 500 euro mensili che diventano 600 se si opta per l'area di via Lecco, via Bergamo o San Gottardo.

Il prezzo dell'affitto di un trilocale a Monza parte dai 500 euro in zona Sant'Albino e arriva agli 850 del centro storico: affittare un trilocale in zona Rondò dei Pini può costare 600 euro così come a San Fruttuoso o a Cederna. A San Biagio e San Carlo il prezzo si alza a 700 euro come in zona Libertà. Per il quartiere San Giuseppe servono 750 euro così come per Triante e Soccorghi.

Tabella - I prezzi delle locazioni immobiliari a Monza nel I semestre del 2021 (Fonte Ufficio Studi Tecnocasa)