Comprare casa a Monza, i prezzi zona per zona: dove costa di più e dove meno

A Monza i prezzi delle case continuano a crescere. E l'aumento registrato, stando ai dati riferiti alla prima parte del 2022, è del 2%.

A rilevarlo è l'analisi “L’Osservatorio Immobiliare del Gruppo Tecnocasa” con i prezzi degli immobili in città e in provincia. "Sono stabili i valori immobiliari del centro. Le compravendite sono veloci a causa della domanda elevata e della bassa offerta. In tanti, in affitto a Milano, si trasferiscono a Monza dove possono acquistare un trilocale con un capitale medio di 250-300 mila euro" si legge nell'analisi del mercato immobiliare del gruppo tecnocasa.

"Presenti anche gli investitori che si indirizzano soprattutto verso la zona a ridosso della Stazione e dell’Ospedale di San Gerardo dove c’è la facoltà di medicina e ci sono numerose richie-ste di immobili in affitto da parte di studenti. Tra gli acquirenti si contano numerosi genitori di studenti". E se a Monza per un bilocale in affitto servono dai 500 ai 700 euro, i prezzi per gli immobili in vendita toccano i 3mila euro al metroquadro in zona di Cazzaniga, non lontana dal Parco di Monza, se dotati di vista sul polmone verde.

A San Carlo e San Gottardo i valori si aggirano intorno a 2400 euro al mq e a San Biagio, San Carlo e San Giuseppe, i prezzi oscillano da 2000 a 3000 euro al mq. Bassa offerta immobiliare invece per la zona del Parco dove ci sono ville molto prestigiose, inserite in contesti verdi, spesso dotati di parchi condominiali annessi. Una soluzione di qualità me-dia degli anni ’80 costa intorno a 2500 euro al mq. "Prezzi in ripresa nelle aree intorno a via Bergamo e via Lecco dove, grazie alla vicinanza alla Stazione Ferroviaria, si è registrata un’accresciuta domanda di abitazioni alimentata soprattutto da acquirenti provenienti da Milano. La maggiore disponibilità di spesa di questi ultimi ha determinato l’aumento dei prezzi in entrambe le aree ma soprattutto in via Lecco dove si concentrano gli stabili maggiormente signorili a prezzi medi intorno a 2000 euro al mq" spiegano da Tecnocasa.

"Su via Bergamo prevalgono le soluzioni degli anni ’70, con riscaldamento centralizzato e per questo i prezzi sono leggermente più contenuti (1900 € al mq). L’aumento dei prezzi in zona sta creando difficoltà all’acquisto da parte degli acquirenti di Monza che hanno una capacità di spesa più contenuta rispetto ai milanesi. San Fruttuoso registra stabilità di valori, fatta eccezione per le soluzioni di nuova costruzione che registrano una buona domanda: in via Cesare Batti- sti si stanno ultimando appartamenti intorno a 5000 euro al mq".

"Quasi la metà delle compravendite realizzate in zona hanno per protagonisti acquirenti che arrivano da Milano alla ricerca di case più ampie oppure di immobili con spazi esterni o soluzioni indipendenti. Gli acquirenti sono interessati soprattutto al futuro arrivo della metropolitana lilla per le olimpiadi invernali" si legge nello studio.

Di seguito la tabella con i prezzi, zona per zona.