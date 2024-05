Ville liberty da tre milioni di euro e monolocali: quanto costano le case a Monza

Dai 4.800 euro al metroquadrato per un appartamento in centro Monza, in un contesto di nuova costruzione signorile, ai mille euro al mq per un immobile usato in classe economica al Rondò dei Pini oppure a Sant'Albino, Cederna e San fruttuoso se si sale un po' di prezzo. Ma ci sono anche le ville da milioni di euro. Capolavori in stile liberty, nella zona di “Grazie Vecchie”, a ridosso del parco di Monza, che si scambiano a prezzi medi di due, tre milioni di euro.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla fotografia del mercato immobiliare nel secondo semestre del 2023 a Monza, elaborata dall’ufficio Studi di Tecnocasa e presentata giovedì mattina durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte Giorgio Rasini, consulente area MB del marchio, Gabriela Ada Rosafio, affiliata Tecnocasa insieme a Walter Brambilla, Consulente Senior Kiron Partner SpA.

La mappa dei prezzi delle case a Monza

I prezzi medi a Monza, quartiere per quartiere. E per categoria di immobili: dal nuovo in contesti signorili e di pregio all'usato di categoria economica

MONZA Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo Cazzaniga 2.800 2.200 2.000 3.500 3.000 2.700 Cederna 1.700 1.500 1.150 3.100 2.900 2.800 Centro Storico 3.300 3.000 2.800 4.800 4.400 3.900 Lecco 2.250 2.150 2.000 3.800 3.300 3.200 Libertà 2.100 1.850 1.500 3.250 3.050 2.900 Rondò Dei Pini 2.000 1.850 1.000 2.800 2.400 2.000 San Biagio 3.000 2.600 2.200 4.200 3.800 3.400 San Carlo 3.300 2.800 2.400 4.400 3.800 3.400 San Donato 2.800 1.900 1.500 3.550 3.200 Nd San Fruttuoso 2.200 2.000 1.100 3.200 2.700 2.300 San Giuseppe 2.600 2.400 2.100 3.300 3.100 3.000 San Gottardo 3.200 2.800 2.400 4.300 3.900 3.600 San Rocco 2.500 1.800 1.400 3.550 3.200 Nd Sant'albino 1.600 1.350 1.150 2.900 2.700 2.600 Sobborghi 2.000 1.650 1.200 3.400 3.100 3.000 Via Bergamo 2.600 2.300 2.100 3.800 3.500 3.300

Chi compra casa a Monza

"Monza è una città attrattiva anche se a livello urbanistico c’è ancora molto da fare” ha detto Rosafio, presentando i dati relativi alla città e all’andamento del mercato immobiliare monzese. "Chi arriva da Milano e dall'hinterland sceglie il capoluogo brianzolo perchè è una città vivibile, per famiglie. E' a misura d'uomo, con attività alla portata un po' di tutti" ha aggiunto Rosafio. A Monza in media una casa si vende in 114 giorni, un dato migliore rispetto alla media nazionale pari a 131 giornate. E in città l'88,3% degli acquirenti compra immobili per adibirli a prima casa, il restante 11,7% per investimento, per metterli in affitto soprattutto.

L'età media di chi compra casa a Monza è 43 anni, un dato anagrafico che rispetto al 2022 si è alzato perchè due anni fa l'acquirente medio di anni ne aveva 40. Il 31,66% di chi compra casa in città invece ha tra i 35 e i 44 anni, mentre sono il 28,9% gli acquirenti che hanno tra i 18 e i 34 anni. A Monza comprano casa soprattutto famiglie e coppie (69,3%) mentre i single sono il 36,1%. Il 68,4% non fa ricorso a un mutuo per acquistare un immobile mentre meno di un acquirente su tre (il 31,6%) necessita di un finanziamento.

Dove vogliono abitare i monzesi in città

Nei quartieri di S. Fruttuoso, Rondo dei Pini e San Giuseppe i prezzi sono invariati. C’è un crescente interesse per le soluzioni in buono stato mentre lo sviluppo del nuovo sembra essersi fermato anche a causa degli elevati costi accessori, in particolare l’Iva. Acquirenti provenienti dall’hinterland di Milano si interessano alle nuove costruzioni e alle soluzioni indipendenti anche se devono fare i conti con il budget a loro disposizione e con i costi di trasporto verso Milano. L’usato ristrutturato e in condomini signorili costa intorno a 2650 euro al mq, il nuovo 3100 al mq con punte di 3500 al mq nel quartiere di San Giuseppe.

Sono cresciuti i valori immobiliari nelle zone centrali di Monza e nei quartieri di San Carlo, San Gottardo e San Biagio sebbene, nei primi mesi del 2024, si segnala un ribasso dei prezzi di vendita. L’area intorno alla Stazione (San Carlo/San Biagio) è quella più ambita da parte degli investitori che mettono a reddito e da chi si trasferisce da Milano, dove spesso lavorano. Ci sono soluzioni a prezzi contenuti e questo consente di acquistare un bilocale a 160 mila euro. In centro, intorno alla stazione, un usato si vende a 2200-2800 al mq. Il nuovo in zona centrale, area pedonale esclusa, arriva a 4500 -5000 al mq. Agli investitori piace l’area intorno all’Ospedale San Gerardo, alla luce della domanda elevata di chi lavora e studia presso la struttura. Un bilocale si affitta intorno a 800 euro al mese.

In leggero aumento i prezzi in via Lecco, mentre sono stabili nel quartiere Libertà. Piace via Bergamo, che si caratterizza per la presenza di case di corte. Qui il nuovo si vende a 3400-3800 euro al mq. Sobborghi piace agli investitori perché vicino al Policlinico e alla Stazione Ferroviaria. In queste aree un buon usato in classe C o D costa intorno a 2500 € al mq. Infatti, negli ultimi tempi, sempre più persone stanno cercando immobili efficienti dal punto di vista energetico. Questo sta accrescendo il divario di valore tra immobili in classe energetica più bassa rispetto a quelli in classi più elevate. Nel quartiere Cederna si vende a 1500 € al mq, perché la maggioranza delle case sono case di corte Aler o Gescal. Possibilità di rivalutazione per il quartiere Libertà, già molto apprezzato per la vicinanza alla tangenziale e la comodità di raggiungere il centro della città. L’offerta immobiliare, di tipo medio-signorile, risale agli anni ’70-’80, con stabili spesso dotati di portineria: l’usato costa 1500-1700 € al mq. In futuro l’area potrebbe essere servita dalla fermata del treno “Monza Est”.

Nell’area Sud di Monza, nei quartieri di San Donato e di San Rocco, la seconda parte del 2023 ha evidenziato quotazioni in leggero aumento, dovuto sia alle aspettative per il futuro arrivo della metropolitana (fermata Bettola) sia per la nascita di numerose nuove costruzioni al confine con via Borgazzi e vendute a 3500-3800 € al mq. Questo ha determinato un rialzo delle soluzioni usate. Si vendono principalmente abitazioni principali, trilocali entro 150 mila € e bilocali entro 100 mila €. Per valori superiori si registrano tempi di vendita più lunghi e una maggiore riflessione da parte dei potenziali acquirenti. La domanda è principalmente locale ma si registrano richieste dai comuni limitrofi come Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni.

Chi cerca la prima casa si orienta su trilocali possibilmente termo autonomi o indipendenti con giardino, al fine di ridurre le spese condominiali. San Donato e San Rocco hanno un’offerta immobiliare abbastanza simile, sviluppatasi negli anni ’60-’70 con immobili in edilizia di tipo civile. Pochi gli acquisti per investimento anche se la forte domanda di locazione sta portando a investire cifre contenute (70-90 mila €) per comprare piccoli bilocali da mettere a reddito; il canone di locazione di un bilocale si attesta su 600 € al mese.