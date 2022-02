Sicurezza e adeguamento sismico: i progetti in due scuole di Monza

Adeguamento sismico, sicurezza ed efficientamento energetico. A Monza edilizia scolastica in primo piano: sono due i progetti del comune di Monza, approvati dalla giunta regionale, che rientrano tra quelli trasmessi al Ministero dell’Istruzione per partecipare all’assegnazione delle risorse stanziate dal PNRR.

Le due manifestazioni di interesse presentate sui fabbisogni regionali per l’edilizia scolastica sono state ammesse e hanno superato la fase di ricognizione preliminare propedeutica al finanziamento: i progetti riguardano la scuola secondaria Zucchi e la scuola primaria Salvo d’Acquisto econ un valore di 13 milioni di euro il primo e 11 milioni e 400 mila euro il secondo: “Sono interventi significativi, che potrebbe ro rientrare nella più ampia azione già avviata per la riqualificazione dei nostri edifici scolastici. L’obiettivo è migliorare la fruibilità degli ambienti e aumentarne la sicurezza – sottolineano il sindaco Dario Allevi e il Vicesindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa. Garantire strutture sicure, accoglienti e innovative significa mettere al centro il futuro dei nostri ragazzi, valorizzando il ruolo strategico dell’istruzione”.

I progetti nel dettaglio

Scuola primaria Salvo d'Acquisto (via Paganini 30). L’intervento prevede la realizzazione dell’isolamento sismico della struttura attraverso il posizionamento di isolatori in corrispondenza delle fondazioni degli elementi strutturali verticali. Lo scopo è svincolare la struttura in elevazione dal terreno per limitare le conseguenze determinate dall’azione di un sisma sull’edificio. Sono inoltre previsti altri interventi mirati alla riduzione dei consumi e all’ottimizzazione del fabbisogno energetico dell’edificio, oltre all’integrazione degli impianti elettrici e di illuminazione esistenti con sistemi volti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile quali pannelli fotovoltaici.

Scuola secondaria ‘Zucchi’ (via Toscana 10). Prevista la realizzazione di interventi strutturali: isolamento sismico attraverso il posizionamento di appositi isolatori in corrispondenza delle fondazioni delle strutture verticali. Sarà inoltre isolato l’involucro esterno del plesso realizzando l’isolamento del solaio di copertura, delle chiusure verticali opache e sostituendo le chiusure verticali non opache con serramenti a taglio termico in linea con la normativa vigente.