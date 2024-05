61 licenziamenti in Brianza e futuro incerto per la multinazionale: nuovo sciopero

I 61 licenziamenti e il futuro occupazionale nel sito di Mezzago. Sono diversi gli interrogativi e le richieste avanzati dai sindacati impegnati nella mobilitazione contro la procedura di licenziamento collettivo che la multinazionale americana Flowserve Valbart ha avviato per il sito di Mezzago. Oltre sessanta posti di lavoro a rischio per cui proseguono in questi giorni le iniziative sindacali a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori. Mercoledì si è svolto l’incontro previsto in Assolombarda ma i sindacati hanno ritenuto “risposte e proposte avanzate dall’azienda insufficienti ed inaccettabili”, come precisato in una nota delle sigle sindacali comprensoriali territoriali.

Quale futuro per il sito di Mezzago?

“Sulla permanenza della multinazionale nel sito di Mezzago, l’azienda non ha dato alcuna rassicurazione. Le interlocuzioni con le società affittuarie sono in corso da qualche settimana, ma nulla è stato ancora definito. Sui licenziamenti Flowserve nel ribadire che 61 lavoratori devono lasciare l’azienda si è dichiarata disponibile ad utilizzare il criterio della “non opposizione al licenziamento” ma proponendo un accompagnamento economico all’uscita non idoneo e non in linea nemmeno con quanto previsto dalla normativa e dal contratto di lavoro di lavoro a tutele crescenti”.

Lo sciopero

Giovedì l’assemblea dei lavoratori a seguito dell’incontro sindacale ha deciso di scioperare oggi 16 maggio per le ultime 4 ore di lavoro e domani 17 maggio per l’intera giornata. “Per tanto continua la mobilitazione ed il coinvolgimento delle istituzioni e delle forze politiche affinché la vertenza si possa concludere con il mantenimento del presidio industriale di Flowserve a Mezzago e positivamente per le lavoratrici ed i lavoratori” hanno fatto sapere i sindacati.