Il nuovo supermercato in Brianza che apre dove prima c'era una ex fabbrica

Dove prima c’era una ex fabbrica tessile, in disuso da tempo, arriva un nuovo supermercato. A Lesmo, giovedì 20 luglio, apre un nuovo punto vendita Iperal. Si tratta del 52° supermercato dell'insegna e si trova in via Marconi al civico 53. Il nuovo supermercato Il nuovo supermercato sorge sull’area precedentemente occupata da un ex fabbrica tessile chiusa da tempo, l’edificio non ha consumato nuovo suolo e si sviluppa su un’area di vendita di circa 1.500 metri quadrati.

L’area esterna dispone di un ampio parcheggio di oltre 138 posti auto di cui 2 adatti alla ricarica delle macchine elettriche grazie alla colonnina installata. Nel progetto è stata anche compreso un intervento sulla viabilità con una nuova rotatoria che disciplina il traffico tra via Marconi e via Delle Officine. I lavori, iniziati a dicembre 2022: il supermercato è stato realizzato con materiali eco-compatibili e dispone di un impianto di illuminazione a LED che consente di abbattere i consumi energetici.