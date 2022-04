A Monza ci sono più escort che prima del Covid ma costano meno

A Monza ci sono più escort rispetto ai giorni pre-pandemia ma in media i costi delle prestazioni sono in calo: è la fotografia del fenomeno resa nota da Escort Advisor, sito di recensioni di escort in Europa. Nei primi mesi del 2022 in Lombardia, infatti, si contano il 14% in più escort attive rispetto allo stesso periodo del 2019.

In ogni provincia, indicizzando tutti gli annunci pubblicati sui principali portali italiani, è stato riscontrato un aumento della presenza di escort che si pubblicizzano mediamente in un mese online e disponibili a incontrare i clienti in questo ultimo periodo.

Le escort in Lombardia

La provincia di Monza ha segnato un +12%. Più alto il dato di Lecco (+25%), Pavia (+23%), Como (+22%) e Sondrio (+20%), Brescia (+19%), Cremona (+18%) e Milano (+13%). A Bergamo e Mantova (+11%), Lodi e Varese (+7%). E' ancora più significativo l'incremento degli utenti unici che nei primi mesi del 2022 hanno consultato recensioni in cerca di una escort da contattare: +70% a Brescia, addirittura +99% a Monza e +96% a Como, poi +75% a Bergamo, +59% a Cremona +69% a Lecco, +77% a Lodi, +37% a Mantova, +73% a Milano, +69% a Pavia, +71% a Sondrio e +63% a Varese.

Quanto costa una escort

Ma in qualche modo si registrano anche gli effetti della crisi (oppure dell'offerta crescente: insomma, la concorrenza). Ovvero, i prezzi sono in calo: le tariffe medie per provincia hanno subito un ribasso rispetto a quelle del 2019. Una escort a Monza ora costa in media 89 euro, -23% rispetto a tre anni fa. Al primo posto c'è Milano (100 euro, ma -17% rispetto al 2019) seguita da Varese (98 euro, -18%) e poi Brescia con 97 euro. Le altre province: 95 euro a Bergamo (-20% rispetto al 2019), 95 euro a Como (-29%), 72 euro a Cremona (-33%), 82 euro a Lecco (-28%), 70 euro a Lodi (-40%), 75 euro a Mantova (-31%), 75 euro a Pavia (-35%), 94 euro a Sondrio (-20%).