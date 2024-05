Quanti giorni ci vogliono a Monza per vendere casa

Per qualcuno è un colpo di fulmine ed entrando in una casa sogna ad occhi aperti, immaginando la vita che lì vivrà. Qualcuno è più riflessivo, fa più visite, cerca in zona, confronta e ragiona su più soluzioni. Ma quanto tempo ci vuole a Monza per vendere casa? In media 114 giorni, poco meno di quattro mesi. Un numero inferiore alla media nazionale che si attesta su 131 giorni ma superiore al trend monzese degli ultimi anni. Nel 2022 infatti per vendere un immobile in città servivano 98 giorni, poco più di tre mesi. E l'anno prima 94. A modificare questi dati sono state le difficoltà a cui il mercato immobiliare, con la contrazione dell'offerta e il rialzo dei tassi dei mutui.

Chi compra casa a Monza

"Monza è una città attrattiva anche se a livello urbanistico c’è ancora molto da fare” ha detto Rosafio, presentando i dati relativi alla città e all’andamento del mercato immobiliare monzese. "Chi arriva da Milano e dall'hinterland sceglie il capoluogo brianzolo perchè è una città vivibile, per famiglie. E' a misura d'uomo, con attività alla portata un po' di tutti" ha aggiunto Rosafio. A Monza in media una casa si vende in 114 giorni, un dato migliore rispetto alla media nazionale pari a 131 giornate. E in città l'88,3% degli acquirenti compra immobili per adibirli a prima casa, il restante 11,7% per investimento, per metterli in affitto soprattutto.

L'età media di chi compra casa a Monza è 43 anni, un dato anagrafico che rispetto al 2022 si è alzato perchè due anni fa l'acquirente medio di anni ne aveva 40. Il 31,66% di chi compra casa in città invece ha tra i 35 e i 44 anni, mentre sono il 28,9% gli acquirenti che hanno tra i 18 e i 34 anni. A Monza comprano casa soprattutto famiglie e coppie (69,3%) mentre i single sono il 36,1%. Il 68,4% non fa ricorso a un mutuo per acquistare un immobile mentre meno di un acquirente su tre (il 31,6%) necessita di un finanziamento.

La mappa dei prezzi