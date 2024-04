Quanto guadagnano i monzesi: i redditi comune per comune

Monza è la 35esima città più ricca d'Italia. Ammonta infatti a 31mila euro il reddito medio dichiarato dai monzesi. Milano è invece la prima tra le grandi città italiane (e al decimo tra i comuni d'Italia) e Monza si posiziona ancora prima di Roma (al 145esimo posto in Italia) dove il reddito medio è di circa 27mila euro.

Ma quanto guadagnano i monzesi e i brianzoli?

Si va da un reddito medio di 21.277 euro dichiarato dai contribuenti di Limbiate ai 33.061 euro di Vedano al Lambro, il comune più ricco della provincia, stando a quanto risulta dall’elaborazione dei dati pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze in merito ai redditi dichiarati nel 2023, comune per comune in tutta Italia, con anno di imposta 2022.

Il comune più ricco d’Italia si trova in riva al mare ed è Portofino. Nella cittadina in provincia di Genova il reddito medio nel 2022 è stato di 90mila euro, cifra che ha tolto il primato a Lajatico (provincia di Pisa) dove i residenti hanno dichiarato mediamente 52.955 euro a testa. Tra i tre comuni più ricchi d'Italia poi c'è Basiglio, in provincia di Milano.

A livello nazionale, invece, il capoluogo lombardo è la prima tra le grandi città italiane. Seguono Monza (35esimo posto con 31mila euro medi dichiarati), Treviso (80esimo posto con 28mila euro medi dichiarati). Roma, invece, si trova al 145esimo posto con un reddito di circa 27mila euro. A livello italiano, infine, il reddito medio dichiarato è di poco meno di 20mila euro. L’ultimo comune in classifica è comunque lombardo: si tratta di Cavargna, 172 abitanti in provincia di Como al confine con la Svizzera, dove i residenti hanno dichiarato una media di 6.766 euro a testa.

I redditi dei monzesi e di tutti i comuni in Brianza

Tra i comuni più "ricchi" in Brianza insieme a Vedano al Lambro ci sono appunto Monza, capoluogo di provincia, Camparada con un reddito medio annuo dichiarato di 29.873 euro, Villasanta (28.729 euro) e Usmate Velate a chiudere a top5 con un reddito medio di 27.735 euro.

Comune Reddito medio Agrate Brianza 26.375 Aicurzio 27.400 Albiate 25.826 Arcore 26.957 Barlassina 24.389 Bellusco 27.181 Bernareggio 27.065 Besana In Brianza 26.023 Biassono 28.365 Bovisio-Masciago 24.759 Briosco 26.195 Brugherio 25.412 Burago Di Molgora 26.932 Busnago 25.213 Camparada 29.873 Caponago 25.525 Carate Brianza 26.799 Carnate 26.139 Cavenago Di Brianza 25.027 Ceriano Laghetto 24.794 Cesano Maderno 23.197 Cogliate 23.781 Concorezzo 26.163 Cornate D'adda 22.850 Correzzana 30.603 Desio 24.157 Giussano 23.961 Lazzate 24.092 Lentate Sul Seveso 23.309 Lesmo 30.663 Limbiate 21.277 Lissone 24.980 Macherio 25.423 Meda 24.607 Mezzago 22.758 Misinto 25.734 Monza 31.362 Muggio' 24.018 Nova Milanese 23.196 Ornago 26.100 Renate 24.476 Roncello 25.223 Ronco Briantino 24.797 Seregno 26.185 Seveso 23.908 Sovico 24.501 Sulbiate 24.550 Triuggio 26.296 Usmate Velate 27.735 Varedo 24.489 Vedano Al Lambro 33.061 Veduggio Con Colzano 24.420 Verano Brianza 24.002 Villasanta 28.187 Vimercate 28.729

Tabella: elaborazione MonzaToday su dati del Ministero dell'economia e delle finanze