Quanto costerebbe oggi comprare la Villa Reale di Monza?

Quanto vale la Reggia di Monza? Per i monzesi è unica, inestimabile: il gioiello e il simbolo della storia della città. A fare una stima ipotetica sono stati però gli esperti di Wikicasa.it, il portale che raccoglie annunci immobiliari di soli professionisti, che hanno effettuato uno studio su varrebbero oggi alcuni tra i più famosi ed iconici monumenti, palazzi, castelli e ville storiche in Italia).

Quanto vale la Villa Reale di Monza?

“Vivere in una residenza storica o in un palazzo signorile affascina molti” spiegano gli esperti ma quanto costerebbe, ad oggi, comprare l'iconica Villa Reale di Monza?” 98.370.000 euro. Questo il valore stimato della Reggia che, ovviamente, non è in vendita. Valutazioni e stime ipotetiche fatte “al netto dell’incommensurabile valore artistico e culturale” specificano da Wikicasa.

La Reggia di Caserta e la Casa di Giulietta

Nel 2021 Carlo di Borbone a quanto avrebbe venduto la Reggia di Caserta? E Federico II di Svevia quanto avrebbe ricavato dalla vendita di Castel del Monte?

“Gli immobili valutati sono un pezzo di storia (preziosissimo) del nostro Paese” - ha dichiarato Pietro Pellizzari CEO di Wikicasa.it, “Ma il metodo che abbiamo utilizzato per valutarli è moderno e velocissimo, perché sfrutta dati e tecnologia, tenendo in considerazione numerosi parametri, riuscendo così ad offrire una stima molto realistica ed utile a dare il giusto valore al proprio immobile”.

La Reggia di Caserta fu realizzata da Carlo di Borbone sul modello della residenza di Re Luigi XIII a Versailles. Lontana dal mare, ma allo stesso tempo non distante da Napoli, dotata di ogni comfort - dalle sale da ballo all’immenso giardino - “la Reggia è il posto ideale per un’estate all’insegna del divertimento”. E oggi quanto varrebbe? “Per la cifra di 123.100.00 euro è possibile godere di una vita da re”. E poi la “Casa di Giulietta”, a Verona, che potrebbe essere in vendita a 3.300.000 euro. “Non certo economica, ma, in fondo, l’amore non ha prezzo” concludono gli esperti di Wikicasa.