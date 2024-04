La geometria intelligente della luce made in Brianza nell'edificio simbolo del design sostenibile

C’è un po’ di Brianza nel nuovo progetto per l’Headquarters Bonfiglioli a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Un edificio, progettato dallo Studio Peter Pichler Architecture, destinato a diventare un punto di riferimento nell'ambito dell'Industria 4.0 in Italia. A collaborare al progetto è stata anche Resstende, azienda leader nel settore delle schermature solari.

“La sfida consisteva nel promuovere la sostenibilità attraverso una geometria intelligente, direzionando la luce indiretta proveniente dal nord all'interno dell'edificio uffici. Un edificio con il massimo comfort per le persone che vi lavorano, destinato a diventare un punto di riferimento nell'ambito dell'Industria 4.0 in Italia” spiegano dall’azienda brianzola con sede ad Arcore.

“Grazie alla collaborazione con Resstende, l'edificio integra soluzioni avanzate di schermatura solare che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale e di ottimizzazione delle prestazioni energetiche”. “Eleganza invisibile nell'architettura” ha spiegato Rossella Gerosa - Project Manager Resstende, risplendono nel progetto delle schermature solari interne.

“Attraverso un dialogo costante con lo Studio Peter Pichler Architecture, abbiamo creato tende a rullo a scomparsa, integrando perfettamente funzionalità ed estetica. Le tende a doppia altezza nel Piano Presidenziale, con oltre 6 metri di altezza, sono testimonianza di un lavoro che va oltre il visibile, offrendo soluzioni funzionali di impatto scenico. L'architettura interna diventa così parte di un'armonia invisibile, ma tangibile, grazie alla cura e all'attenzione dei dettagli." Una scelta che non è solo estetica perché le schermature solari di alta qualità confermano l'impegno condiviso verso la sostenibilità e l'innovazione nel settore industriale.