Apre il nuovo ristorante birrificio: 20 posti di lavoro

Il nuovo anno inizia all'insegna di nuove opportunità per chi è alla ricerca di un posto di lavoro. Domani, giorno dell'Epifania, a Lentate sul Seveso aprirà Doppio Malto, il marchio nato ad Erba e che oggi conta 28 ristoranti, con sedi anche all'estero.

I gestori sono alla ricerca di personale di sala: servono 20 professionisti.

Il nuovo locale si trova a Lentate sul Seveso, in via Nazionale dei Giovi. Distribuito su tre livelli si estende su 700 metri quadrati. Il brand è famoso per la produzione di birra artigianale, oltre che per le specialità culinarie, alcune anche a base di birra.

“Speriamo che una nuova apertura all’inizio del 2022 sia di buon auspicio per un anno all’insegna di tante nuove opportunità - ha commentato Giovanni Porcu, Ceo di Foodbrand Spa, titolare del marchio Doppio Malto -. Il 2021 ci ha portato tante soddisfazioni, che di volta in volta ci hanno dato la spinta necessaria per puntare sempre più in alto. Nei prossimi mesi continueremo a perfezionare la ‘ricetta della felicità’ che finora ha fatto la fortuna di Doppio Malto: un mix di artigianalità, esperienza, cura dei dettagli e creatività”.

Le candidature possono essere inviate all'email lentate@doppiomalto.com, oppure si può telefonare al numero 0362.1804626.