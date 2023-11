La svolta green della multinazionale che dalla Brianza (con le viti) ha conquistato il mondo

Ridurre i consumi di energia elettrica negli stabilimenti grazie a nuove tecnologie. Brugola OEB, l'azienda multinazionale, nata in Brianza, leader nella produzione di viti per il settore automotive, ha scelto una svolta green grazie a un accordo con Icopower, società operante nel settore dell’efficienza e sostenibilità energetica.

La multinazionale brianzola punta a un risparmio tra il 5% e il 7% (circa 770.000 kWh) e una proporzionale riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 200 tonnellate. La tecnologia innovativa utilizzata elimina gli sprechi causati dalle sovratensioni dell’energia elettrica in ingresso attraverso l’installazione di ottimizzatori di voltaggio brevettati da Icopower in tre degli stabilimenti Brugola di Lissone (B1, B2 e B3).

"Il progetto si inserisce nel piano strategico di sostenibilità portato avanti da Brugola che si pone gli obiettivi principali di abbassare le emissioni di CO2 di oltre il 70% entro il 2030 e di raggiungere lo stato di carbon neutral entro il 2035" spiegano dall'azienda.

La storia di Brugola

Brugola OEB Industriale SpA nasce nel 1926 dall’esperienza del suo fondatore Egidio Brugola, colui che nel 1945 brevetta la Vite Cava Esagonale. Con la seconda generazione l’azienda si afferma come specializzata nella produzione di viti critiche nel settore Automotive guadagnandosi il titolo di leader mondiale per la produzione di viti a testa esagonale. L’attuale presidente Jody Brugola consolida il fatturato portandolo ad oltre 176 milioni di euro, e realizza uno stabilimento in USA inaugurato nel 2015. Attualmente l’azienda produce oltre 800 tipi differenti di viti, vanta più di 500 dipendenti tra Italia e USA ed è presente in oltre 200 stabilimenti produttivi di auto in tutto il mondo. Per saperne di più: www.brugola.com.