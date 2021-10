Bonus taxi, a Monza metà corsa rimborsata

Metà corsa la paga il comune. A Monza l’amministrazione comunale ha istituito una misura di rimborso pari al 50% su ogni corsa in taxi finanziata con 205.709,00 euro. “Si tratta di una misura a sostegno di famiglie ed economia, spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Attività Produttive e al Commercio Massimiliano Longo. Un’iniziativa che ha un doppio obiettivo: da un lato ridurre l’assembramento sui mezzi pubblici, in un’ottica di contenimento della diffusione del Covid, e dall’altro aiutare le persone più fragili e uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria”.

Come ottenere il rimborso

Il bonus taxi permette di ottenere un rimborso fino al 50% della spesa sostenuta per una corsa. È possibile avere la detrazione fino a una soglia massima di spesa pari a 20 euro, senza limite al numero di viaggi. Per ottenere il bonus bisogna essere residenti a Monza e appartenere alle seguenti categorie: over 60, disabili con invalidità accertata, donne in gravidanza e persone a mobilità ridotta. I viaggi per cui si richiede il rimborso devono rientrare nel periodo tra il 5 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Una volta effettuata la corsa sul taxi per ottenere il rimborso occorre scaricare e compilare un modulo disponibile sul sito del Comune di Monza (www.comune.monza.it), nella sezione «Coronavirus», e inviarlo a uno dei seguenti indirizzi email: monza@pec.comune.monza.it oppure suap@comune.monza.it.

“L’Amministrazione Comunale liquiderà il contributo in un’unica soluzione. Una procedura semplice che consente di utilizzare i taxi a un costo molto più basso, avvicinando domanda e offerta in un momento ancora molto delicato a causa degli effetti della pandemia” conclude l’assessore.