Chi c'è dietro al bancone nelle farmacie di Monza: gli 8 robot che non si fermano mai

Dietro il bancone farmacisti e robot. Una rivoluzione all'insgena della tecnologia che a Monza, per le farmacie Farma.Co.M. è iniziata nel 2018. E oggi sono robotizzate otto farmacie su un totale di 10 gestite dalla società partecipata dal comune di Monza al 95%. Un percorso all'insegna dell'avanzamento tecnologico della struttura intrapreso per ottimizzare la gestione del lavoro e delle risorse così da permettere ai farmacisti di dedicare maggiore tempo al cliente dietro al bancone e all'ascolto.

“Abbiamo 8 farmacie su 10 robotizzate e laddove le macchine non sono presenti è perchè strutturalmente non è un’opzione praticabile” ha spiegato Vito Potenza, presidente Farma.Co.M. al secondo mandato. Macchine tecnologicamente avanzate che sono in grado di velocizzare le operazioni di magazzino e di rifornimento, operative giorno e notte e in grado di movimentare migliaia di farmaci. Ed è è proprio a esercizio commerciale chiuso che i robot lavorano di più. “Di notte, a seconda delle richieste che sono giunte durante la giornata, riforniscono i farmaci più venduti, posizionando i prodotti davanti alle bocche di uscita del circuito così da essere disponibili per il posizionamento da parte degli addetti la mattina successiva” ha aggiunto Potenza. Robot che rappresentano anche un investimento che si aggira tra i 130 e può arrivare a sfiorare i 200mila euro, a seconda delle specifiche.

“Nella farmacia di via Carlo Rota c’è un robot con due bracci meccanici: si tratta di una delle poche macchine del genere in Italia”. E’ alto tre metri e 80 centimetri e lungo nove. Il costo? 180mila euro. “E’ una scelta funzionale ma anche un modo di dimostrare vicinanza alla clientela perchè il farmacista che non si deve allontanare dal bancone per recuperare il farmaco può dedicarsi al cliente e all’ascolto”.

I numeri di Farma.Co.M.

Una storia - quella di Farma.Co.M. - iniziata quasi un ventennio fa e un’azienda che a Monza, per le amministrazioni comunali, è “un gioiello di famiglia”. Mezzo milione di cittadini, monzesi e non, ogni anno transitano nel poliambulatorio e nelle dieci farmacie di Farma.Co.M. Spa, sono 40mila gli scontrini mensilmente emessi e 25.000 ricette trattate ogni trenta giorni circa. E un fatturato che quest’anno ha raggiunto una cifra pari a 12.400.051,42 euro. Questi, in sintesi, i numeri della società partecipata dal comune di Monza al 95% che gestisce le 10 farmacie comunali ed il poliambulatorio Farmasalus. Riconosciuta come una delle società a partecipazione pubblica “più performanti nel settore della gestione delle farmacie in Italia”, vanta un modello organizzativo quasi unico come società “partecipata di gestione” tra comune e farmacisti dipendenti.

“Una azienda partecipata dal comune i cui proventi tornano ai cittadini” Nel 2023 la società ha fatturato complessivamente 12.400.051,42 euro, producendo un utile netto pari a 462.535,69 euro, il 95% del quale viene distribuito nelle casse comunali. Il ritorno annuale sul capitale investito (ROE) sia per il socio pubblico sia per i farmacisti che partecipano alla compagine sociale è pari al 15,05%, dato oramai consolidatosi negli anni.

Una cifra che sale se si tiene conto anche dei canoni di concessione che annualmente Farma.Co.M paga al comune di Monza portando la somma complessivamente versata all’amministrazione, per l’anno 2023, a 735.000 euro. Vito Potenza nel corso dell’Assemblea ha voluto evidenziare quanto Farma.Co.M sia un punto di riferimento dei cittadini monzesi e non solo.

“Farma.Co.M. ha sempre distribuito i propri dividendi ogni anno – ha dichiarato Vito Potenza – ma ciò non ha impedito alla società di investire per migliorare i servizi per i cittadini. Nel 2024, con l’acquisto del nuovo immobile di Via Luca della Robbia e lo spostamento e riammodermento della farmacia n° 6, diventeranno 8 su 10 le farmacie robotizzate. Nelle sedi capillarmente distribuite sul territorio i cittadini hanno la possibilità di accedere a diversi servizi di prevenzione quali l’holter pressorio e cardiaco nonchè l’elettrocardiogramma. Abbiamo creato ambulatori affittati a medici di base, come quelli di Via Rota ed a Sant’Albino dove c’è la sede del Poliambulatorio Farmasalus. Insomma una realtà che appartiene ai cittadini monzesi sempre in evoluzione ed al passo coi tempi”.