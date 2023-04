Con Rovagnati bollette gratis per un anno e un aiuto al Banco Alimentare

La possibilità di non pagare le bollette per un anno, e contemporaneamente la certezza di aiutare il Banco Alimentare a portare cibo sulle tavole di chi ha difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.

Questo il nuovo progetto che rafforza la collaborazione tra la storica azienda alimentare brianzola e il Banco Alimentare. Rovagnati entra a far parte della nuova community We Save & Care, un programma che ha al centro persone, enti e aziende che vogliono unirsi per contrastare gli sprechi alimentari. L’azienda aderisce così al manifesto di Banco Alimentare, strutturato in 7 punti che hanno lo scopo di sensibilizzare sul valore del cibo e sull’importanza della condivisione e avviare azioni concrete.

"L’ingresso nella community è un ulteriore passo in un cammino condiviso - si legge nella nota ufficiale dell'azienda -. Dal 2018 Rovagnati è al fianco della Fondazione Banco Alimentare Onlus con l’obiettivo di garantire un sostegno costante alle comunità. Dall’11 aprile prende il via la nuova iniziativa 'La bontà conta' che durerà fino al 13 agosto: acquistando almeno un prodotto Rovagnati o 100 grammi al banco gastronomia si avrà la possibilità di vincere un anno di bollette pagate e sostenere Banco Alimentare nella distribuzione di alimenti pari 150.000 pasti a sostegno delle famiglie in difficoltà. Le attività di contrasto allo spreco alimentare rientrano nell’ambito di Rovagnati Qualità Responsabile (RQR), il programma di Corporate Social Responsibility con cui l’azienda si fa promotrice di uno sviluppo sostenibile del business, attento ai prodotti e alle persone.

Grazie alle diverse attività con i propri partner, nel corso del 2022 Rovagnati ha donato 19.3 tonnellate di cibo".

“Il sostegno alla comunità è uno dei cardini dell’impegno di Rovagnati per una transizione che abbia un approccio olistico verso la sostenibilità, in grado di coinvolgere tutti gli aspetti della vita aziendale - commenta Gabriele Rusconi, Managing Director e Board Member di Rovagnati -. L’ingresso nella community We Save & Care di Banco Alimentare, nostro partner storico, è un ulteriore passo del nostro impegno, per supportare chi, ogni giorno, è impegnato in tutto il territorio per contrastare gli sprechi alimentari. Come azienda alimentare abbiamo la responsabilità di essere in prima linea contro questo problema”.

“Siamo felici che Rovagnati ancora una volta abbia voluto Banco Alimentare al suo fianco per l’iniziativa La bontà conta. E siamo ancor più contenti che l’azienda abbia deciso di entrare a far parte della nostra community We save & Care dando un segnale concreto e forte di condivisione dei nostri valori e della nostra mission. Soprattutto in un momento come quello attuale, segnato da una profonda crisi economica e sociale, abbiamo bisogno di partner fedeli su cui poter contare per condividere il comune costante impegno a sostegno di chi è in difficoltà” - commenta Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

I sette punti del programma We Save & Care sono così articolati:

Dai valore al cibo: Il cibo è un dono che dà dignità alla persona. Compi azioni responsabili e consapevoli.

Guardati intorno: Riconoscere il bisogno è il primo passo per cambiare le cose.

Sii propositivo: Le tue azioni, anche le più piccole, possono contribuire a cambiare il mondo.

Dona il cibo: Condividilo con chi ne ha più bisogno o sostieni chi può farlo.

Combatti lo spreco: Non buttare il cibo ancora buono, è una risorsa e c'è chi non ne ha.

Fai rete: È dalla collaborazione che nascono le più grandi imprese.

Diventa un ambassador: Coinvolgi chi è intorno a te, insieme faremo la differenza!