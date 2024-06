Le tre sagre più buone del weekend a Monza e Brianza

Prezzo non disponibile

La sagra della Valtellina

Pizzoccheri, sciatt, bresaola, formaggi tipici e vino rosso. A Monza arriva la Sagra della Valtellina. Appuntameto da venerdì 7 a domenica 9 giugno, in via Rosmini nell'area Fuoricampo, a Monza. La manifestazione sarà aperta venerdì dalle 19:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e 19:00 alle 24:00 con ingresso libero.

Festa dei sapori della Lombardia

Sapori tipici lombardi, da gustare on the road. A Cesano Maderno nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 giugno arriva la Festa della Lombardia con una selezione di sreet food con cibi lombardi e prodotti tipici. La manifestazione è in programma nel parcheggio Largo d'Immè dalle 11 a mezzanotte dove sarà presente un'area attrezzata con tavoli e intrattenimento. Si potranno assaggiare sciatt, pizzoccheri, polenta, casoncelli, cotoletta alla milanese, bresaola, mondeghili, cassoeula e tanto altro, accompagnati dai migliori vini locali e birre artigianali.

La risottata in piazza

L’appuntamento con il celebre corteo storico a Monza torna sabato 8 giugno ma quest’anno per celebrare le tradizioni della città che un tempo era chiamata Modetia le iniziative raddoppiano e la rievocazione storica sarà anticipata venerdì 7 giugno da una risottata in piazza che celebrerà una specialità tipica della Brianza: la luganega.

Nella serata di venerdì 7 giugno, protagoniste saranno le tradizioni culinarie del nostro territorio. Il Comitato Rievocazione Storica Monza e l’associazione Produttori di Luganega Monza saranno infatti insieme, dalle 19, in una golosa e divertente serata aperta a tutti i cittadini in piazza Trento e Trieste. Ove il protagonista sarà appunto il risotto con la luganega, diventato l’icona della cucina tipica brianzola, che sarà possibile assaggiare.