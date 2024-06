Tempo di saldi estivi, quando cominciano a Monza e in Lombardia (pioggia permettendo)

Manca pochissimo ai saldi estivi che a Monza e in Lombardia cominceranno dal 6 luglio 2024. Come di consueto l’inizio dei saldi coincide con il primo sabato del mese di luglio, a esclusione dello scorso anno poiché il primo sabato coincideva anche con il primo giorno del mese, motivo per cui allora si stabilì una deroga. In realtà quest'anno è arrivata in Regione la richiesta di adeguare questa data al meteo: la pioggia avrebbe fatto notevolmente diminuire gli acquisti per i vestiti e i prodotti primavera-estate. La richiesta è stata sottoposta all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi dalla delegazione di Fismo Confesercenti Lombardia, ovvero i commercianti lombardi del settore retail moda. Le temperature fredde e le piogge intense in una stagione primaverile hanno quasi dimezzato le vendite delle collezioni primavera/estate creando non pochi problemi a tutta la filiera. Per ora comunque resta confermata la data del 6 luglio.

Saldi estivi, le norme per i negozianti

Ed è lo stesso Pirellone a ricordare alcune norme per i negozianti. "Si ricorda che le disposizioni regionali in materia di saldi valgono sia per le attività di vendita al dettaglio sia per le attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti". Ai fini di "informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso", hanno rimarcato dal Pirellone, spiegando che "è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso".

Regole d'oro per chi acquista

Il negoziante ha poi "l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto". Infine "i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale" e "se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare".

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme.

In generale è meglio evitare di acquistare i capi d'abbigliamento che non abbiano le due etichette. La prima è quella di composizione, l'altra è quella di manutenzione. Bisogna anche porre attenzione al prezzo, verificando anche quello vecchio e confrontandolo con quello ribassato. Dallo scorso anno il negoziante ha l'obbligo di mostrare il doppio prezzo.