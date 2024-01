Al via i saldi invernali a Monza, per l'Unione Commercianti c'è "cauto ottimismo"

Anche a Monza, venerdì 5 gennaio, scattano i saldi nei negozi previsti in Regione Lombardia.E così anche i monzesi si preparano a mettere mano al portafogli alla ricerca dell'offerta giusta.

Non a caso, dall'Unione Commercianti emergono i dati relativi agli acquisti nel periodo delle festività che lascerebbero ben sperare circa l'andamento delle vendite nelle attività commerciali de territorio nelle prossime settimane. "Le spese di Natale sono risultate in linea con il 2022 nonostante rincari, costi fissi e inflazione (seppur in discesa negli ultimi mesi) - ha spiegato Domenico Riga, presidente dell'Unione Commercianti per Monza e circondario - In generale lo scontrino medio natalizio si e’ attestato fra i 120 e i 150 euro. Al lordo dell’inflazione, la tredicesima di quest’anno per Milano, Monza Brianza e Lodi ha pesato per 4 miliardi e 337 milioni di euro (nel 2022 4 miliardi e 125 milioni, secondo i valori statistici correnti aggiornati)".

Consumi leggermente in calo e tredicesima per mutui, scuola e riparazioni

A influire sugli acquisti il tasso d’inflazione, che nel 2023 si è attestato, nel 2023, al 6,2% per i nostri territori con una ricaduta sui consumi, al netto dell’inflazione, del - 1,1% rispetto al 2022. Secondo i dati forniti ancora da Riga il 53% della tredicesima, 2.287 miliardi, è stato destinato a diverse spese, a partire da quelle incomprimibili (rate condominiali, mutui, rette scolastiche, premi assicurativi, ecc.), manutenzioni e riparazioni, o altre voci che riguardano il benessere della persona.

"Bene la ristorazione, che ha registrato una crescita a dicembre di ristoranti e bar pasticcerie (rispetto al 2022) - ha puntualizzato ancora Riga - Trend meno positivo invece nelle gastronomie, dove i consumi per Natale sono risultati in calo rispetto allo scorso anno. Non si è rinunciato, comunque, alla classica tavola natalizia completa, seppur con minor spesa. Spesa che ha variato fra i 120 e i 200 euro. Più sofferente è stata poi la regalistica aziendale dell’alimentare con un decremento fra il - 20 e - 25% rispetto al 2022 e una spesa media bassa che non ha superato i 25 euro. Il panettone artigianale in compenso si e’ confermato il re delle feste con vendite stabili rispetto al 2022".

Carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming, infine, sono risultati i regali più acquistati online.

"Cauto ottimismo"

Per quel che concerne le vendite durante il periodo dei saldi, i dati secondo l'Unione Commercianti lascerebbero dunque intuire dunque un andamento sufficientemente positivo: "Manteniamo un cauto ottimismo" ha concluso Riga.