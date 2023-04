"Il Made in Italy e Lombardy sono motore e benzina della nostra economia"

“Il Salone del Mobile è il racconto delle imprese lombarde all’avanguardia che affrontano le sfide del mercato con il proprio lavoro, creatività, coraggio e determinazione”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani che nella mattinata di giovedì 20 aprile ha visitato gli stand di alcune aziende brianzole del legno-arredo. La Brianza, come da tradizione, è in Italia uno dei capisaldi più agguerriti e di maggiore qualità del comparto: sono 60 le aziende brianzole presenti quest’anno al Salone del Mobile di Milano (su un totale di 1.962 espositori di cui il 26% provenienti dall’estero).

“Al Salone del Mobile ho potuto incontrare e confrontarmi con i designer e gli imprenditori del legno-arredo, un settore strategico per l'economia del nostro Paese - ha evidenziato Federico Romani -. L'Italia ha bisogno di queste donne e di questi uomini che con la loro passione, le loro idee e la loro energia rendono il Paese competitivo sui mercati di tutto il mondo. Ho respirato un'aria di fiducia, nonostante le difficoltà legate ai costi dell'energia, delle materie prime e dall'instabilità dei mercati amplificata dal conflitto ucraino. Ho incontrato imprenditori che vogliono di ripartire dalle proprie radici e guardare al futuro con ottimismo, voglia di rimboccarsi le maniche e trovare soluzioni nuove. È questo il DNA dei brianzoli e, più in generale, dei lombardi. Il Made in Italy e il Made in Lombardy sono i motori e la benzina della nostra economia”.