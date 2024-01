La grande azienda monzese con oltre 100 anni di storia che è uno dei luoghi migliori dove lavorare

Per il quinto anno consecutivo il Gruppo Sapio è stato certificato Great Placet to Work Italia. Un importante riconoscimento quello ottenuto dalla grande azienda chimica fondata nel 1922 a Monza e che oggi conta una importante presenza anche all’estero (Francia, Germania, Slovenia, Spagna e Turchia). Un colosso del settore: una delle aziende più importanti e prestigiose del territorio con un fatturato di oltre 600 milioni di euro e 2.200 collaboratori in tutto il mondo.

Un’azienda che in questi giorni ha ottenuto un altro importante riconoscimento: quello di essere uno dei luoghi migliori dove lavorare. La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri. Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato per questa edizione più di 2.300 Top Employer in 121 Paesi di cinque continenti.

Da oltre cento anni Sapio produce, sviluppa e commercializza gas industriali e medicinali, tecnologie, applicazioni e servizi correlati per ogni settore produttivo, dall’agroalimentare all’energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento. "Sapio è una delle poche realtà in Italia - si legge siul sito - che può contare su oltre 100 anni di esperienza nella produzione di gas industriali con una competenza talmente vasta e radicata che può rispondere a qualsiasi tipo di esigenza del mercato con grande flessibilità, con gas e miscele di tutte le purezze ideali per il piccolo artigiano così come per la grande industria. Dal 1922, Sapio produce, sviluppa e commercializza gas industriali e medicinali, tecnologie, applicazioni e servizi correlati per ogni settore produttivo, dall’agroalimentare all’energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento". Pochi giorni fa l’azienda aveva anche premiato i lavoratori che hanno raggiunto i 25 anni di lavoro ininterrotti presso Sapio. Durante quella cerimonia sono anche riconosciute borse di studio per i diplomi e le lauree ai figli dei collaboratori.