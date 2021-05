Chiusure per covid, Tari scontata per negozi, ristoranti e bar a Monza

Tari scontata per quelle attività che a Monza hanno subito chiusure totali o parziali a causa della pandemia. La Giunta ha approvato nella giornata di martedì la riduzione del 20% della tassa sui rifiuti pari al 20% sulla quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2020.

Lo sconto si applica alle attività economiche che hanno subito chiusure totali o parziali nel corso dell’anno in questione come impianti sportivi, alberghi, negozi, attività artigianali, ristoranti e bar. La Giunta ha stabilito che la riduzione sarà riconosciuta nella prima rata della TARI 2021, in scadenza il prossimo 30 giugno.

“Stiamo lavorando su più fronti per sostenere concretamente la ripresa delle attività commerciali – spiega il Sindaco Dario Allevi – Un passo dopo l’altro queste misure contribuiscono a ridurre il peso degli oneri a carico delle imprese”.

La Giunta, nella stessa seduta, ha approvato il provvedimento che modifica il Regolamento delle Entrate Tributarie: l’obiettivo è ampliare i requisiti reddituali e il numero delle rate per agevolare la ripartizione dei pagamenti delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento. Ora il provvedimento sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale per l’adozione definitiva.