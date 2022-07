Arriva Aggratibus, lo scuolabus "gratis" in Brianza

Aggratibus torna a Seregno. Anche per quest'anno l'amministrazione ha deciso di rinnovare il finanziamento per il progetto avviato in via sperimentale lo scorso anno per sostenere le famiglie nella scelta del trasporto scolastico e incentivare così la mobilità sostenibile.

"Agli studenti residenti in città che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie viene messo a disposizione un abbonamento euro per il trasporto urbano (utilizzato per tutte le corse Stie, comprese quelle finalizzate scolastiche) alla cifra simbolica di 10 euro (previsto anche un abbonamento a tariffa agevolata di 144 euro per i non residenti e per gli studenti delle scuole superiori)" spiegano dal comune.

Lo scorso anno erano stati 288 i ragazzi che avevano usufrutito dell'iniziativa, da bambini delle scuole dell’infanzia, a studenti delle primarie e secondarie di primo grado dei tre istituti comprensivi “Moro”, “Stoppani”, “Rodari”. L'anno prima invece gli utenti erano 262 e nel 2021 si è registrata una crescita del 10%. Per il progetto Aggratibus, il Comune di Seregno ha stanziato risorse per 44 mila euro.

Come fare domanda

L’iscrizione al servizio di trasporto per gli alunni che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado degli Istituti Comprensivi Statali “A. Stoppani”, “A. Moro” e “G. Rodari” potrà essere effettuata on-line dal 13 luglio 2022 al 10 agosto 2022. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, dal genitore/tutore/affidatario del minore, esclusivamente sul portale “ECivis” del Comune di Seregno all’indirizzo internet: https://seregno.ecivis.it/ECivisWEB/ attraverso le credenziali SPID o CIE.

Le iscrizioni verranno accettate compatibilmente con i posti disponibili e con l'organizzazione del servizio e potranno subire modifiche in esito all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto. Dell'accoglimento della richiesta d'iscrizione al servizio e delle modalità di ritiro dell'abbonamento annuale sarà data comunicazione tramite portale ECivisWEB.

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.34/2022, con la quale è stata confermata l’iniziativa sperimentale “Aggratibus 0-14”, gli studenti under 14 (tutti i nati dopo il 01.09.2008) residenti in Seregno potranno usufruire dell’abbonamento annuale al prezzo simbolico di euro 10,00. Per gli studenti non residenti o over 14 è prevista la tariffa agevolata pari ad euro 144 euro per l'abbonamento annuale.