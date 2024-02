Sbarca in Brianza la grande agenzia immobiliare virtuale con un fatturato di 536 milioni di euro

Uno dei più grandi network immobiliari in Europa punta sulla Brianza. È stato inaugurato (virtualmente) l’hub Seregno Brianza di iad, uno dei più grandi network immobiliari in Europa e leader nella trasformazione digitale del real estate. Una nuova realtà imprenditoriale che darà lavoro a 25 agenti a Seregno e nello zone limitrofe. Nonostante la congiuntura il mercato immobiliare brianzolo non ha dimostrato segni di cedimento. Si assiste a una stabilità di valori e di compravendite in cui la domanda privilegia immobili di ampia metratura in palazzine e case indipendenti o semi-indipendenti.

“Siamo entusiasti di iniziare il nuovo anno con l’ulteriore crescita della nostra rete con un Team di agenti altamente professionale e rinomato sul territorio locale” – spiega Manuel Pasqua, CEO di iad Italia -. Il nostro obiettivo per il 2024 è quello di continuare ad acquisire nuove quote di mercato grazie ad una forza vendita sempre più capillare e competitiva”.

Numeri da record per il gruppo iad, società nata nel 2008 in Francia e leader nella trasformazione digitale del real estate. Tra i principali player a livello europeo come network immobiliare, iad Group ha chiuso l’anno fiscale al 30 giugno 2023 con un fatturato complessivo di 536 milioni di euro (rispetto ai 526 milioni di euro dell’anno precedente) e un numero di circa 20.000 consulenti attivi. Rilevante anche il risultato della filiale italiana che ha conseguito il miglior tasso di crescita a livello di gruppo con un incremento del fatturato di oltre il 90% rispetto al 2022. In Italia Iad ha oltre 700 agenti

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia di iad Italia – aggiunge Alessandro Sanvito, referente del nuovo polo di formazione di Seregno -. Attraverso questo grande network immobiliare internazionale possiamo essere molto più organizzati e competitivi nell’offrire servizi mirati, innovativi e di qualità al cliente finale. Servizi che siamo sicuri riusciranno a sviluppare ancora di più il nostro business principale: la compravendita di immobili residenziali in Brianza, Como e a Milano. Stiamo chiudendo accordi anche per la commercializzazione di nuove costruzioni, che riguardano principalmente la realizzazione di case indipendenti nel comune di Seregno, mercato questo che siamo sicuri ci regalerà molte soddisfazioni”.