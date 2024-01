È brianzolo uno dei migliori birrai italiani che ogni anno produce 200 mila litri di birra artigianale

Nei 7 anni in cui ha partecipato alla manifestazione è sempre salito sul podio. Così è stato anche pochi giorni fa quando Marco Valeriani si è aggiudicato la medaglia d’argento nella competizione Birraio dell’anno che si è svolta a Firenze. Un prestigioso riconoscimento quello assegnato al birraio di Seregno nella competizione che lo ha visto confrontarsi e affrontarsi con i migliori produttori di birra artigianale provenienti da tutta Italia. Il brianzolo si è aggiudicato il secondo posto.

Una passione, quella per la produzione della birra, diventata lavoro e che dal 2019 si è trasformata in un’attività in proprio con la nascita, negli ex capannoni della Pirelli di corso Milano, del suo birrificio: Alder. “Ho sempre avuto la passione per la birra - racconta Marco Valeriani a MonzaToday -. Mi sono laureato in Tecnologia alimentare con una tesi di laurea proprio sulla birra. Poi ho iniziato a lavorare coltivando varie esperienze nel settore alimentare. Sono quindi diventato birraio di professione lavorando per i birrifici Menaresta e Hammer”. Ma Marco aveva un sogno: aprire un piccolo birrificio artigianale tutto suo. Un sogno diventato realtà nel 2019, pochi mesi prima della pandemia, quando a Seregno, grazie al sostegno del papà Luigi e del fratello Andrea, ha dato vita al suo birrificio. In quel capannone un tempo della Pirelli adesso la medaglia d’argento dei maestri birrai produce 200 mila litro di birra all’anno. Tutto artigianalmente, tutto poi commercializzato nei negozi specializzati che mantengono la catena del freddo. Le prestigiose birre “made in Brianza” non si trovano ad oggi sugli scaffali dei supermercati, ma solo nei frigoriferi delle locali specializzati.

Una dedizione e un rispetto per la produzione della birra che vede Marco impegnato con passione e determinazione nel suo lavoro, con le sue birre che vengono richieste anche all’estero, anche se resta quello italiano il maggiore mercato. Nel capannone nel cuore della Brianza, accanto all’area dedicata alla produzione c’è anche la “taproom”, uno spazio dove acquistare le lattine o growler per l’asporto, ma anche dove fermarsi per sorseggiare una birra da solo o in compagnia.

Numerose le birre che in questi anni sono state prodotte. “Principalmente di 2 tipi – precisa – Le IPA e le lager in stile tedesco”. Una passione, la birra, che vede Marco viaggiare in Europa e nel mondo alla ricerca di nuove ispirazioni per dar vita alle sue creazioni. Come l’ultima creazione la “Croma”, il risultato anche del recente viaggio in California. “Si tratta di una IPA in stile Californiano, che abbiamo prodotto partendo da una miscela di malti tedeschi e da un’acqua molto morbida – spiega - La fermentazione è stata affidata ad un lievito Californiano neutro e i luppoli utilizzati sono i classici americani Citra e Mosaic usati anche in maturazione a freddo. Il risultato è una birra limpida, secca, amara, dal carattere agrumato intenso, con sfumature di frutta gialla ed un tocco floreale”.