Servizio civile a Monza, 440 euro al mese per 23 giovani

E' aperto il bando 2021 per la selezione di volontari del Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Monza ha a disposizione 23 posti per dieci progetti, dalle biblioteche al sociale. La domanda deve essere presentata solo online e c'è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022. Possono partecipare i giovani che alla data di scadenza del bando abbiano tra i 18 e i 28 anni.

Che cos'è il servizio civile

Il Servizio Civile educa alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato. È un'opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni di sperimentarsi negli Enti Locali in attività a favore della comunità, nei settori legati alla cultura, all'ambiente, ai servizi socio-educativi e alla protezione civile.

Comporta un impegno di 25 ore settimanali per un anno, offre un contributo mensile di € 439,50, l'attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. In data 14 Dicembre 2021, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2021 per la selezione dei volontari di Servizio civile Universale.

Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le informazioni a riguardo. Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La domanda va presentata entro il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14.00.