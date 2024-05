Tutti i vestiti che vuoi in una borsa: in un negozio in Brianza shopping a 29 euro (per un giorno)

"All you can fit": tutti i vestiti che vuoi in una borsa. A 29 euro.

Solo per un giorno il Vintage Store Milano, a Bovisio Masciago, apre le porte agli appassionati di moda e agli amanti del vintage con il ritorno di "All You Can Fit". "Per tutto il giorno, i visitatori potranno riempire un sacchetto con tutti i capi vintage preferiti, portandoli a casa al prezzo di soli 29 euro".

Ma cosa rende questo evento così speciale? È tutto nella magia del "riempire il sacchetto". "Con soli 29 euro, si avrà infatti la possibilità di far entrare qualsiasi capo che si desideri nel sacchetto fornito dal Vintage Store Milano. Non ci sono limiti sulla quantità di capi che puoi acquistare, l'unico limite riguarda la categoria di felpe e denim." spiegano dal punto vendita che si trova in corso Milano 141 a Bovisio Masciago.

"Non importa se sei un esperto di moda vintage o un principiante curioso", scrivono gli organizzatori, "c'è qualcosa per tutti alla giornata "All You Can Fit" al Vintage Store Milano".

"Lo stile Vintage ha lasciato un segno tangibile nella storia della moda streetwear grazie a capi iconici dalla portata unica e dallo stile smisurato, riproposti in ogni forma e colore anche nella moda più attuale" si legge nella presentazione dello store. "Jeans a vita alta, pantaloni a zampa e giacche over, da Vintage Store Milano potrai trovare i tuoi capi tra le categorie più popolari degli anni ’80,’90 e ’00".

"La scelta del Vintage è stata dettata dalla volontà di costruire un progetto nel rispetto dell’ambiente, comprare capi di seconda mano è sicuramente una soluzione coerente con l’ecologia.cOgni anno vengono scartati migliaia di vestiti, incidendo sull’inquinamento dal lato produzione e smaltimento. Noi vogliamo quindi contribuire a questa filosofia di moda sostenibile che si traduce in capacità di gestire il nostro armadio in maniera più equilibrata. Proprio una tipologia di vita … vintage".