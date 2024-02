A Monza la spa per i cani: bagnetto con le bolle, dolcetti di pasticceria e cappottini su misura

Regalare una toelettatura senza stress al proprio cane. Non un semplice bagnetto, ma una vera e propria esperienza di benessere, con lavaggio con le ampolle, nella vasca con le luci e con le bolle per tranquillizzare anche i cani più agitati e trattamenti specifici per quelli che, magari, presentano patologie dermatologiche. Il tutto davanti agli occhi del proprietario il quale, da dietro al vetro, può osservare il suo amico a 4 zampe. Ma non solo: al termine del trattamento un premietto che arriva direttamente dalla pasticceria: un biscotto preparato a mano seguendo alla lettera la ricetta del veterinario , senza sale e senza zuccheri. E per i proprietari più esigenti anche la possibilità di regalare al proprio amico a 4 zampe un cappottino, o un impermeabile, o un paraorecchi fatto su misura, con la sarta che lo confeziona ad hoc.

Una vera e propria spa (ma anche pasticceria e sartoria) per i cani quella inaugurata da Dogtorhouse Wet&Vet, un angolo di petwellness nel cuore di Monza. Un sogno diventato realtà quello di Elena che a settembre 2021 ha inaugurato quell’angolo dove regalare un autentico momento di serenità al proprio cane. Elena, dopo vent’anni di esperienza nell’azienda di famiglia occupandosi di contabilità, in piena pandemia ha deciso di “ricominciare”. Una seconda vita lavorativa mettendo al centro la sua grande passione: i cani.

Così che in via Cantù al civico 8, dove prima c’era un antico forno e poi una rivendita di fiori Elena ha aperto la sua spa per i cani. “So che il momento della toelettatura è per molti cani un momento di forte stree - racconta Elena a MonzaToday -. Ho deciso di intraprendere un percorso diverso che, logicamente, mi impone il limite di non accettare molti cani. Non più di 2 alla volta. A occuparsi della toelettatura c’è Matteo, un professionista che vanta oltre 20 anni di esperienza alla spalle e che riesce a creare una speciale empatia coi cani”.

Elena sa che il dover “rinunciare” a diversi clienti al giorno per garantire la massima tranquillità e due ore di benessere al cliente a 4 zampe economicamente è svantaggioso; ma il suo progetto va ben oltre e l’essere riuscita a trasformare il momento della toelettatura in un momento di relax per tanti cani la appaga. “Ricordo il primo bagnetto di golden che era entrato traumatizzato - spiega -. Era riuscito persino a rompere la catena di ferro con la quale era tenuto legato durante il bagnetto. Adesso viene tranquillamente”. Ma poi c’è una storia alla quale Elena è molto legata. “La storia di un cocker che era stato adottato - prosegue -. Aveva il pelo pieno di nodi, era irrequieto e stressato. Pian piano lo abbiamo trattato: in più sedute, un pezzetto di pelo alla volta. Era molto guardingo: adesso si fa lavare e toelettare senza problemi. Con calma si ottengono miracoli”.

Adesso Elena vuole andare oltre: non solo la spa, i dolcetti di pasticceria e la sarta per l’outfit su misura. Adesso Elena nel suo angolo del relax a 4 zampe ha deciso di portare anche il veterinario. “Nel quartiere, purtroppo, non c’è più il veterinario. A breve ci organizzeremo anche per avere un professionisti alcuni giorni alla settimana”.