Il grande negozio di dolci che dopo 16 anni di attività abbasserà la saracinesca

“Vogliamo informare tutti i nostri affezionatissimi clienti che ci hanno sostenuto e accompagnato in questo viaggio che dura ormai da 16 anni, che con grande rammarico a fine mese chiuderemo il punto vendita per intraprendere una nuova avventura”. Questo il messaggio che pochi giorni fa è apparso sulla pagina Facebook di Dolciaria Negri il noto spaccio di dolci e alimenti che si trova a Brugherio. Una vera istituzione, tanto che subito è stato un susseguirsi di commenti rammaricati da parte dei clienti occasionali e abituali che nella struttura di viale Lombardia si sono spesso riforniti per i grandi eventi, ma anche per la dispensa di casa.

Come si legge sul sito l’attività è iniziata nel 2007 dalla volontà di Silvano Negri e grazie alla collaborazione dei suoi 4 figli che hanno dato vita a quello che per molti era un vero e proprio supermercato del dolce (ma anche di prodotti salati) per l’organizzazione delle grandi feste.

I proprietari, rispondendo ai commenti dei clienti sui social, hanno spiegato che hanno deciso di dedicarsi solo alla vendita all’ingrosso. Invitando le persone a passare in negozio per gli ultimi acquisti e per un saluto.