Dalla Cina alla Brianza, il colosso (con 1.200 dipendenti) che è tornato a produrre a casa

Dalla Brianza alla Cina poi ancora in Brianza, a Brugherio. Una delocalizzazione in controtendenza che si può anche considerare un ritorno a "casa". Oltre mille dipendenti tra lo stabilimento di Brugherio dove Haier produce lavatrici ed elettrodomestici che finiscono nelle case di tutto il mondo e Vimercate dove la multinazionale ha inaugurato ormai un anno fa il suo quartier generale europeo all’interno dell’Energy Park di Vimercate, nel Green Building Campus. Con la Brianza al centro della propria strategia di crescita aziendale in Europa.

HAIER, con le sue 45 filiali commerciali in Europa, Medio Oriente e Africa, per un totale di oltre 10mila dipendenti, conta 1200 addetti operativi nella sede brianzola di Vimercate e nello stabilimento di Brugherio.

Il caso di “delocalizzazione in controtendenza”

Un caso emblematico di “delocalizzazione in controtendenza” con la produzione di lavatrici precedentemente spostata in Cina che è stata riportata in Brianza nello stabilimento che il presidente del consiglio Federico Romani ha voluto visitare. Romani giovedì ha visitato lo stabilimento di Brugherio e il centro direzionale di Vimercate, dove si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione del Console Generale cinese Liu Kan, del General Manager di HAIER Europe Yan Xiaoming e del Segretario Generale della Camera di Commercio cinese Fan Xianwei.

“La vostra scelta - ha detto il Presidente del Consiglio regionale - conferma come la Lombardia e la Brianza sono in grado attrarre investimenti e produzioni straniere in controtendenza rispetto alle politiche di delocalizzazione che sono state invece condotte in passato. La politica su cui si dovrà insistere in futuro, in Italia come in Europa, è quella di rendere attrattivi i nostri territori per ospitare ulteriori siti produttivi particolarmente significativi e prestigiosi come il vostro. Le politiche del lavoro, le politiche fiscali e le politiche commerciali dovranno essere finalizzate ad attrarre le produzioni e non a delocalizzarle”.

Il direttore dello stabilimento HAIER di Brugherio ha ricordato gli investimenti fatti in questi ultimi anni dall’azienda sul tema della sicurezza sul lavoro con un sostanziale azzeramento degli infortuni e ha ricordato come ulteriori investimenti sono stati fatti in campo ambientale con una diminuzione del 50% dei consumi energetici e del 95% della produzione di rifiuti. “Qui potete contare su un DNA fortemente improntato all’innovazione e su professionalità e risorse umane di primissimo piano, il cui contributo alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale può rivelarsi determinante -ha detto il Presidente del Consiglio regionale-. Ma nel fare impresa in Brianza e in Lombardia dobbiamo al tempo stesso puntare sempre di più anche sul concetto di sostenibilità, cioè sulla capacità di coniugare sviluppo e tutela del territorio in chiave innovativa”.