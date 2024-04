Oltre mezzo secolo di storia, da vetrina del Design e dell'arredo all'abbandono fino alla nuova vita. Nel segno dello sport. Il Palazzo dell'Arredo, l'ex 100 Firme di Lissone, si è trasformato ed è diventato, con l'operazione di acquisizione della famiglia Longoni, titolare del marchio DF Sport Specialist, il regno dello sport.

Un mega store - il più grande della catena di articoli sportivi e per amanti della montagna - su tre piani, con un sistema di scale mobili e un ascensore panoramico in vetro e 3.500 metriquadrati di esposizione con 100mila articoli esposti e in vendita.

La sfida di trasformare un simbolo della Brianza

Il 100 Firme, il palazzo simbolo del design e dell’arredo - e più in generale della tradizione del mobile della Brianza - progettato nel 1955, costruito nel 1958, l’edificio dopo oltre mezzo secolo di storia è passato nelle mani della famiglia Longoni nel 2019. Una decisione coraggiosa e visionaria per riportare in vita un'icona della città di Lissone per trasformarlo in un nuovo punto vendita DF Sport Specialist, caratterizzato da dimensioni e visibilità completamente diverse rispetto agli altri negozi del brand. “Nel 2019 abbiamo iniziato a considerare l'acquisto di questa proprietà, che era rimasta inattiva per alcuni anni ed era stata messa in vendita” racconta Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist.

“Inizialmente, la nostra visita fu per curiosità, senza l'intenzione immediata di acquistare o aprire un punto vendita, nonostante la sua posizione interessante e attraente. Mia figlia Daniela mi fece però notare che Lissone avrebbe meritato un bel punto vendita, considerato il potenziale già dimostrato dai risultati commerciali del negozio esistente. Nonostante le sfide che si prevedevano, abbiamo deciso così di procedere con l'acquisto, motivati anche dal desiderio di avere una superficie di vendita più ampia, 3500 mq, mai avuta prima in nessuno dei nostri negozi”. Dopo il boom economico degli anni '60 agli anni '90 e nei primi anni del nuovo millennio il Palazzo del Mobile, ha conosciuto un lento e inesorabile declino, fino alla sua chiusura. E poi alla rinascita con l’ambizioso progetto di Sport Specialist e dell’imprenditore brianzolo Longoni che lo ha trasformato da Palazzo del Design a simbolo dello Sport dando vita al più grande store del marchio.

Il più grande negozio di sport del marchio: i numeri

Una superficie di vendita di 3500 mq su tre piani e circa trecento parcheggi, 54 dipendenti e 100mila articoli sportivi esposti e in vendita. Questi, in sintesi, i numeri del nuovo mega store a firma DF Sport Specialist che venerdì 19 aprile apre al pubblico a Lissone. Il Palazzo dello Sport, da fuori conserva stile e aspetto architettonico dell’edificio originale, conservandone anche la simbolica facciata in mattoni. Cinque anni di lavori, con una pausa durante il periodo di lockdown e una serie di ritardi dovuti all’iter burocratico e al rialzo dei costi delle materie prime, per trasformare il simbolo del design e regalargli una nuova vita, nel segno dello sport.

Gli interventi più corposi hanno riguardato la rimodulazione delle altezze dei piani e gli adeguamenti alla normativa antisismica. “Questo ha comportato la rimozione della parte centrale del palazzo per creare un'apertura che permettesse una visione completa di tutti i piani non appena si varcano le porte principali. Inoltre, sono stati installati lucernari per garantire una luminosità intensa all'interno” spiegano dalla società. A Lissone la montagna non c’è ma grazie allo studio degli interni e agli allestimenti, nel nuovo mega store l’esperienza della quota diventa una suggestione e il sistema di scale mobili fino al terzo piano richiama il concetto di salita in montagna. E all’interno c’è una parete di arrampicata che si sviluppa per tutta l’altezza dell’edificio, sulle pareti dei video wall con diverse proiezioni permettono di immergersi nel mondo dello sport. E la montagna c’è anche in lontananza, all’orizzonte: oltre la Valassina si intravedono le catene montuose che si riflettono al tramonto sulle vetrate esterne.

Le modifiche alla viabilità

Con i lavori di trasformazione dell’edificio, insieme alla definizione dei parcheggi, è stato implementato un nuovo sistema di viabilità che ha introdotto una doppia corsia di ingresso da Milano a Lissone sulla SS36. "Con l'apertura di questo nuovo punto vendita, abbiamo così ottenuto una visibilità unica per i nostri prodotti" ha detto Sergio Longoni. Le scelte di arredamento e la disposizione dei prodotti nel Palazzo dello Sport sono, infatti, diverse rispetto agli altri negozi DF Sport Specialist. Tutti in colore legno naturale per richiamare il mondo della montagna e outdoor.