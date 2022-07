Le imprese brianzole che aprono le porte ai giovani tirocinanti dall'Africa

La Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi offre alle imprese la possibilità di ospitare in tirocinio giovani talenti provenienti dal Nord Africa. Grazie al Bando Mentor 2 le imprese del territorio (e anche quelle del Piemonte) potranno inserire gratuitamente nella loro azienda tirocinanti provenienti dal Marocco e dalla Tunisia. “L'obiettivo è promuovere percorsi di mobilità circolare attraverso tirocini professionali gratuiti per giovani provenienti dai due Paesi africani”, si legge nella nota ufficiale.

Destinatari dell’iniziativa sono organizzazioni e imprese pubbliche e private del settore profit o non-profit con sede operativa nell’area metropolitana di Milano, nel territorio di Monza e Brianza e in Piemonte. ll progetto è co-finanziato dal programma della Unione Europa Mobility Partnership Facility III, gestito dall'International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Promotore e leader dell'inziativa è il comune di Milano.

L'abbinamento aziende-candidati prevede una preselezione dei candidati da Tunisia e Marocco, individuando affinità giovani-aziende sulla base dei reciproci interessi e caratteristiche segnalate. Le aziende, dai curricula ricevuti, potranno intervistare online i giovani ritenuti interessanti. L’abbinamento definitivo azienda-candidati si conclude a dicembre 2022; l'arrivo in Italia e l'attivazione del tirocinio avverrà nella primavera 2023 per consentire le pratiche del visto per l'Italia e di attivazione del progetto.



I candidati prescelti seguiranno un percorso formativo pre-partenza su lingua italiana (almeno livello A1), educazione civica e soft skill per il lavoro. Il tirocinio è realizzato in conformità all'art 27 del Testo Unico sull'Immigrazione, a tempo parziale di 30 ore settimanali per consentire ulteriore formazione sulla lingua italiana, con durata di sei mesi, prorogabili di altri sei.



Le aziende interessate dovranno inviare la richiesta entro le 12 del 9 settembre attraverso la Piattaforma digitalehttps://application.networkmentor.org/

Per informazioni inviare un'email a mentor@promositalia.camcom.it.