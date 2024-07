L'azienda che dall'inizio dell'anno ha assunto 157 lavoratori e che cerca ancora personale

Trenord investe sul personale: nei primi sei mesi dell’anno l’azienda ferroviaria lombarda ha assunto 157 nuovi lavoratori (83 under trenta e un terzo sono donne) e cerca ancora personale.

Un numero da record quello di Trenord che da gennaio a giugno 2024 ha assunto più del doppio dei lavoratori che aveva assunto nello stesso periodo dell’anno prima. Ad oggi sono 4781 i dipendenti dell’azienda. “Il 57% dei nuovi assunti è entrato in azienda per lavorare a bordo treno, come capotreno, macchinista e manovratore - fanno sapere da Trenord -. Gli altri vengono impiegati nel settore manutenzione, commerciale, assistenza, IT e data management, supply chain”.



I neoassunti hanno seguito un percorso di formazione e onboarding, ideato da Trenord, con il duplice obiettivo di apprendere tutte le competenze specifiche e trasversali necessarie per ricoprire al meglio il ruolo, e conoscere non solo la propria area operativa, ma anche le altre direzioni, i progetti strategici e il contesto della mobilità locale, per un inserimento strutturato ed efficace.

Trenord è ancora alla ricerca di personale. Fino al 23 luglio è possibile inviare la propria candidatura (a questo link): le figure ricercate sono quelle degli

addetti alla vendita di biglietti e servizi Trenord in biglietteria.