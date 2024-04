Un utile netto pari a 238 milioni di euro. L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023. L’utile netto di esercizio è pari 238.044.542,60 euro. La riunione del 18 aprile è stata anche l’occasione per l’approvazione della distribuzione agli azionisti di un dividendo, pari a 0,2634 euro per ciascuna delle 134.363.049 azioni ordinarie.

Approvato anche la destinazione di 46.700.000,00 euro ad apposita riserva vincolata ex art. 26 del Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, in luogo del versamento dell’imposta straordinaria (cd. “tassa sugli extraprofitti”), avvalendosi dell’opzione prevista dal medesimo provvedimento normativo.

Folco Trabalza nominato nuovo amministratore

A seguito del decesso di un Amministratore Indipendente, che era stato espresso dalla lista di minoranza (Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni) nella scorsa Assemblea del 27 aprile 2023, per la cui sostituzione il Consiglio aveva successivamente ritenuto di non procedere mediante cooptazione, l'Assemblea Ordinaria ha provveduto alla nomina di un nuovo Amministratore - per gli esercizi 2024-2025 - ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale. E’stato eletto, nell’ambito della proposta presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni che detiene il 4,46% del capitale sociale, Folco Trabalza il quale ha ottenuto voti favorevoli pari al 99,94% del quorum deliberativo corrispondente al 10,62% del capitale sociale.

Storia e numeri di Banco Desio

"Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all’offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord e nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 280 filiali e circa 2.400 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della “bancassurance”, opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre Euro 18 miliardi" si legge nella presentazione aziendale.