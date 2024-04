Utile al record storico per BCC Carate Brianza: quasi 36 milioni di euro L’istituto di credito brianzolo che conta 33 filiali tra Monza, Lecco e Milano ha chiuso il bilancio d’esercizio 2023 con il miglior utile di sempre: 35,9 milioni di euro. Si conferma così il trend di crescita degli anni precedenti, sia dal punto di vista della redditività che della solidità patrimoniale. Un obiettivo centrato a fronte di un contesto caratterizzato da una situazione ad alto tasso inflazionistico nella prima parte dell’anno, calmieratasi poi negli ultimi mesi in cui i valori sono diventati più accettabili grazie al raffreddamento della domanda e alla decisa caduta dei prezzi dei prodotti energetici.

Il supporto all’economia del territorio

I dati di bilancio confermano la vocazione di BCC Carate Brianza a supporto dell’economia territoriale, nonostante la debolezza del mercato immobiliare ed il livello dei tassi innalzato abbiano, nel 2023, condizionato negativamente l’incremento complessivo sul sistema bancario dei prestiti destinati all’acquisto di abitazione da parte delle famiglie alle prese con maggiori difficoltà nell’ottenimento di un mutuo. Gli impieghi netti verso la clientela – prevalentemente PMI e famiglie – si attestano a 1,67 miliardi di euro, pressoché stabili rispetto al 2022. Ammontano a oltre 400 milioni di euro i mutui e prestiti in essere alle famiglie, un aumento di quasi il 9%, accompagnato da un forte miglioramento della qualità del credito. In particolare, è costante l’attenzione alle attività di contenimento delle partite deteriorate nette che si riducono del 13,5%, portando il rapporto sul totale dei crediti netti inferiore al 2%. Anche l’indice di copertura delle sofferenze sale ulteriormente, attestandosi all’80% (75% a.p.).

La fiducia dei risparmiatori premia ancora l’Istituto, traducendosi in una raccolta complessiva di 4,7 miliardi di euro, in netta crescita (+5,88%). Al risultato hanno contribuito l’incremento della raccolta diretta (+2,59%) e della raccolta indiretta (+10,75%). Il rapporto tra risparmio gestito e raccolta indiretta è oltre il 50%: l’aumento nel 2023 è del 5,79%, a conferma dell’interesse crescente della proposta di risparmio offerta dai prodotti della Banca. Dato positivo anche per i margini di intermediazione (+14,20%), grazie anche ad una componente da servizi incrementata del 5,54%. Confermato anche un elevato livello di patrimonializzazione, con l’indice di solidità CET1 Ratio pari al 20,04% – di gran lunga superiore al minimo richiesto dall’Autorità di Vigilanza – e il Total Capital Ratio che ha raggiunto il 20,63%. Nel complesso, il totale dei fondi propri ai fini di vigilanza si attesta ad oltre 324 milioni di euro.

“Sono felice di portare assieme ai miei collaboratori risultati estremamente positivi sia di reddito che di patrimonio, i quali non sono affatto scontati se consideriamo le continue insidie dei mercati. Attraverso le nostre 33 filiali abbiamo ben presidiato le richieste di sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio. Nell’anno passato abbiamo erogato oltre 500 mutui abitativi alle famiglie per un totale complessivo di 70 milioni di euro. Un’attenzione particolare è riservata in questi mesi all’acquisto casa dei giovani, con prodotti specifici che pongono i dovuti riguardi alle esigenze dal punto di vista ambientale. I nostri punti di forza sono la relazione e la costante attenzione ai punti vendita a supporto della clientela. Nell’anno passato abbiamo aperto filiali importanti su Calolziocorte, Abbiategrasso e la quinta filiale su Milano, con lo sportello di Porta Romana; inoltre, registriamo un importante trend di assunzioni che sta contribuendo in modo deciso all’inserimento di giovani nella Banca” ha detto il Direttore Generale, Remo Mariani.

In crescita anche la compagine sociale della Banca, che ha raggiunto quota 6.475 (+6,5%), con l’ingresso di 519 nuovi Soci.

L’impegno nel sociale

A riconferma dell’impegno della Banca a favore del territorio, sono state supportate più di 200 opere di sostegno al sociale, alla sanità, alla cultura e allo sport attraverso donazioni ed altri interventi di welfare territoriale per oltre 1 milione di euro. “Si riconferma, così, la nostra diversità rispetto al sistema bancario tradizionale, grazie al costante sostegno al welfare sociale e alle iniziative del territorio, che sono il segno di un rapporto solido, e sempre presente, con la comunità e i nostri Soci", sottolinea il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Ruggero Redaelli, aggiungendo: «Sono altresì fiero di constatare che gli ottimi risultati di bilancio, che porteremo in approvazione ai nostri Soci il prossimo 5 maggio, siano frutto delle straordinarie persone che ogni giorno lavorano nella nostra Banca e che ringrazio insieme al Consiglio di Amministrazione. La Banca è attenta alla compagine sociale anche attraverso agevolazioni bancarie: è in lancio, ad esempio, proprio dedicato a loro, un nuovo mutuo che agevola l’acquisto di abitazione ai migliori livelli di mercato. Infine, vorrei ricordare l’anno 2023 con particolare orgoglio per la nascita del Gruppo Giovani Soci della Banca, ideato con lo scopo di favorire iniziative su misura per i giovani volte ad avvicinarli al mondo del Credito Cooperativo”.