Villa Certosa è in vendita a 500 milioni di euro. I cinque figli di Silvio Berlusconi, morto lo scorso giugno, hanno accettato di mettere sul mercato la celebre lussuosa abitazione a Porto Rotondo, in Sardegna, dove il fondatore di Forza Italia trascorreva le vacanze con i leader più potenti del mondo. Ad occuparsi della vendita sarà la società di consulenza immobiliare milanese Dils, secondo quanto riporta il Financial Times.

La storica dimora estiva di Berlusconi è immensa: 4.500 metri quadrati, con 126 stanze, un parco di 120 ettari, accesso diretto al mare, diverse piscine e campi da tennis. E c'è anche un vulcano artificiale pronto ad eruttare per il piacere degli ospiti. La villa di Porto Rotondo ha ospitato, fra gli altri, George W. Bush, Tony Blair, Mirek Topolánek, Vladimir Putin, José Luis Rodriguez Zapatero e José María Aznar. Berlusconi la acquistò alla fine degli anni '80, ristrutturandola completamente.

La società immobiliare alla quale i figli dell'ex premier hanno affidato l'operazione di vendita, interpellata, non ha commentato. Tra i possibili acquirenti figurano miliardari emiratini, sauditi, indiani e statunitensi. Dils contatterà direttamente i potenziali acquirenti e non ci sarà alcuna pubblicità pubblica dell'immobile. Le visite dovrebbero iniziare a febbraio.