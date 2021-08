Uno sportello per aiutare chi è alla ricerca di un lavoro, ma anche per chi cerca personale

La ricerca di un lavoro è un assillo per tantissime persone. A Villasanta l'1 settembre in Villa Camperio verrà inaugurato lo Sportello Unico Lavoro di Afol, l'Agenzia formazione orientamento e lavoro.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con la Provincia di Monza, avrà un periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 con la prospettiva poi di una convenzione triennale.

Lo spazio, gratuito e dedicato ai cittadini residenti (ma anche ad aziende che intendano utilizzare il servizio per preselezione, consulenze, tirocini), offre innanzitutto informazioni sui servizi al lavoro, possibilità di consultazione materiale, diffusione/pubblicizzazione offerte di lavoro, supporto all’auto-consultazione.

Propone inoltre un servizio di orientamento per accertare conoscenze e capacita? dell’utente, mettere a fuoco le motivazioni, costruire progetti mirati all’inserimento occupazionale anche mediante percorsi formativi ad hoc. Infine lo sportello si occupa di accompagnamento al lavoro con azioni come la selezione delle fonti e del mercato di riferimento.

“L’apertura dello Sportello Afol, pensata già dallo scorso anno ma ritardata dall’emergenza sanitaria in corso, deriva dalla volontà di offrire un servizio che riteniamo socialmente importante - commenta Laura Varisco, assessore ai Servizi sociali di Villasanra -. Ancor più in questo particolare momento storico, in supporto soprattutto alle persone in condizione di difficolta? e di scarsa “occupabilita?”. In quest’ottica, prima dello sportello Afol, erano state sperimentate sul territorio altre iniziative come Progetto Kairos (Casa, Lavoro e Reddito), attivato a seguito di un bando con Fondazione Cariplo”.

Lo Sportello Unico Lavoro di Afol sarà attivato da mercoledì 1 settembre 2021, nelle giornate di martedì il pomeriggio dalle 14 alle 17, e il mercoledì mattina dalle 9 alle 12.

L'accesso è solo previo appuntamento inviando un'email a sportellolavoro@comune.villasanta.mb.it, o telefonando al numero verde 800 766676 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16)