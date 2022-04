Bollette e materia prima alle stelle: il pizzaiolo taglia menù e ingredienti

"La bolletta dell'elettricità in pochi mesi è più che raddoppiata, il costo della farina è aumentato del 60%, quello dell'olio di girasole per friggere è passato in poche settimane da 1 euro e 30 centesimi al litro a 4 euro e il costo della mozzarella è salito di 75 centesimi al kg. Ho già ritoccato all'inizio dell'anno il listino aumentando di 50 centesimi il costo del trancio di pizza. Per non toccare ulteriormente le tasche dei cittadini taglio il menù e tolgo alcuni ingredienti costosi". A parlare è Mauro Sisti che da anni gestisce la pizzeria Pappa e Pizza a Villasanta.

I rincari negli ultimi mesi lo hanno messo al tappeto. Da qui la scelta di non ritoccare ulteriormente i prezzi, ma di alleggerire il listino. Una sorta di ritorno al passato quando si andava in pizzeria e l'elenco delle pizze stava in una pagina. "Nel mio menù ho oltre un centinaio di ingredienti - spiega -. Alcuni sono costosi come per esempio il salmone o i frutti di mari. Sono prodotti che io devo sempre avere, anche se non sono tra i più gettonati. Se li compro e nessuno mi chiede la pizza con quegli ingredienti io li devo buttare".

Da qui l'idea di "tagliare" sul listino delle pizze. "I rincari si sono fatti sentire fin dalle materie prime -prosegue -. Io ogni settimana utilizzo oltre 150 kg di mozzarella. Con gli aumenti in sette giorni spendo oltre 100 euro in più. Il rincaro dell'olio di semi per friggere è impressionante: non voglio privare i miei clienti delle patatine fritte o di altri prodotti di friggitoria che sono molto amati, ma i costi sono elevati".

Sisti ha avvisato la clientela della "revisione" del menù con un post sui social. Così come aveva fatto alla fine del 2021 quando già aveva assaggiato i primi aumenti. "Non posso mettere mano al listino ogni settimana - spiega sulla pagina Facebook del locale -. Per evitare di dover aumentare ancora i prezzi delle pizze, stiamo valutando di togliere dal menù alcuni ingredienti (chiaramente quelli meno richiesti) per aver così meno prodotti da acquistare e da dover gestire. So che la nostra clientela ci sostiene dal primo giorno che abbiamo aperto, e che se ne farà una ragione se non potrà mangiare più la pizza al salmone o ai frutti di mare sostituendole con altre altrettanto golose".

Sisti crede molto nel suo lavoro, tanto che alcuni anni fa ha abbandonato un impiego a tempo indeterminato per realizzare il suo sogno nel cassetto: fare il pizzaiolo. "Questa è la mia passione. Guadagnavo di più quando ero sotto padrone, rispetto ad ora che sono in bottega fin dalle 7 del mattino. Ma è un lavoro che mi rende felice e al quale non voglio rinunciare a causa dell'impennata dei prezzi. Per questo motivo ho deciso di ritoccare il menù delle pizze".