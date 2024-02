Mireille, l'imprenditrice che ha fatto innamorare i brianzoli del thè apre un locale

Tutto è iniziato 15 anni fa, in quel piccolo locale in via Dei Mille, nel cuore di Monza. Una vetrina sulla strada che ben presto, grazie soprattutto al passaparola, è diventata il punto di riferimento degli appassionati di thè. Mireille Sardo, francese naturalizzata brianzola, è diventata “la signora del thè”. In tanti, anche da fuori provincia, si recavano nel suo negozio per acquistare le migliori e più pregiate produzioni di thè da tutto il mondo, ma anche per partecipare a quei corsi sul thè, la sua storia e la sua tradizione che venivano organizzati nel locale.

Poi il grande salto con l’apertura di un grande locale, sempre in centro, in via Vittorio Emanuele, su due piani, trasformato in una vera e propria sala da thè, dove assaggiare anche dolcetti, biscotti e torte che Mireille sapientemente preparava. Adesso un nuovo inizio: oggi, venerdì 2 febbraio alle 17, aprirà a Villasanta (in via Mazzini 43) il nuovo locale Parliamo di Thè.

“Sono molto emozionata per questa nuova avventura - racconta a MonzaToday -. Un nuovo inizio in un locale certamente più piccolo rispetto a quello di Monza, dove ci saranno alcuni tavolini sia all’interno che all’esterno. Verranno introdotte via via tutte quelle prelibatezze che c’erano anche nel locale monzese, in primis il bubble thè”. Insegnare ai villasantesi, ma non solo, la storia e l’amore per questa bevanda che arriva da lontano e che racchiude in sé tanti principi ed elementi che fanno bene, non solo al palato, ma anche alla salute: questa la nuova missione di Mireille.

Ma perché un nuovo locale proprio in Brianza? “Purtroppo l’emergenza sanitaria prima, e gli affitti alle stelle poi, mi hanno costretta ad abbandonare il centro di Monza - continua -. Gli affitti sono diventati impossibili, e non mi è rimasta altra scelta che abbandonare il capoluogo. Ma non mi sono voluta arrendere. Credo troppo nel mio progetto e amo troppo il mio lavoro che mi ha portato a far conoscere e apprezzare il mondo del thè a tantissime persone. Quindi ho deciso di ricominciare in piccolo, in un comune che fin da subito mi ha conquistato, avvisando che in negozio sarò da sola, ma attendere 5 minuti per sorseggiare una tazza di thè seduta al tavolo ne varrà sicuramente la pena".