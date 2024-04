La vecchia fabbrica trasformata in hub creativo dove mangiare, comprare fiori e prenotare un viaggio

In queste settimane ospita le opere realizzate dai ragazzi “aut”. Una collettiva di quadri, alcuni anche molto grandi, realizzati dagli artisti autistici di FacciaVista. Ma in realtà questa “speciale galleria” è un punto di riferimento creativo per tanti artisti del territorio. Ma non solo. Perché questa speciale galleria d’arte ospita al suo interno anche un’area enogastronomica, la caffetteria, il bar, la cucina e l'enoteca. Ma c’è anche un angolo dove acquistare i fiori e uno dove prenotare un viaggio. Questo spazio, unico nel suo genere, è l’Area Dima di Vimercate una ex fabbrica a poche centinaia di metri dal centro storico che oggi è diventato un hub creativo. Artefice di questo rinnovamento e di questa rinascita è Carlo Villa, vimercatese doc, cresciuto nella pasticceria della mamma Anna in via Santa Marta e che ha deciso di ridare un’anima a questo angolo della sua città.

“I vimercatesi sono molto legati a questo spazio che nel corso dei decenni è stato rivisitato – racconta a MonzaToday Carlo Villa -. Questa era una fabbrica attiva fino agli anni Settanta. Dove adesso ci sono tavoli, cucina e bar un tempo si vendevano i vini. Poi è stata prelevata da Maiocchi che lo ha trasformato in una galleria d’arte e spazio d’arredo”. Poi le nel 2018 arriva Villa, con il suo progetto di intraprendere in quello Spazio Dima dove un tempo si respiravano i profumi del vino e poi quelli dell’arte una nuova stagione all’insegna del bello e del buono.

“Ho sempre lavorato nel mondo della ristorazione e ho accolto con piacere questa nuova sfida - prosegue -. A settembre 2019 nasce il bistro, mantenendo lo spazio dell’arte seguito da Maiocchi. Che poi, però, decide di chiudere la sua avventura e alla vigilia della pandemia mi sono trovato a dirigere l’intero spazio”. Villa non voleva abbandonare quella dimensione artistica che per tanti anni aveva contraddistinto lo Spazio Dima, e così decide di trasformarla in qualcosa di speciale: un hub creativo, una galleria d’arte, un bistro, un’enoteca, una caffetteria. Nella grande area Dima trova sede anche un piccolo angolo dove acquistare i fiori e a breve anche un’agenzia viaggi. “Svolgo un lavoro che amo tantissimo, nella mia città - conclude -. Una città alla quale sono sempre stato molto legato, visto che sono stato il primo, ormai 24 anni fa, ad aprire un locale all’interno delle Torri Bianchi e che in questa nuova fase della mia vita voglio continuare a fare quello che amo: servire la gente, nella mia Vimercate”.