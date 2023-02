Ancora una giocata fortunata in Brianza: vince 300mila euro con un gratta e vinci

Ha giocato cinque euro e ne ha vinti 300mila. Ancora una giocata fortunata in Brianza. Un fortunato cliente ha incassato 300mila euro con un tagliando del gratta e vinci della serie Il Miliardario, acquistato presso la rivendita del bar San Carlo in via Colzani, a Seregno. Sempre a Seregno qualche tempo fa era stata registrata una vincita record: mezzo milione di euro.

Anche in questo caso la giocata era costata cinque euro con un tagliando del gioco "Miliardario". Un gratta e vinci acquistato presso la tabaccheria Zoeu, in corso del Popolo. La super vincita era stata incassata il 18 gennaio ma il gratta e vinci fortunato potrebbe essere stato acquistato anche nei giorni precedenti o a ridosso di Natale. "Per il momento, rimane ancora anonima l’identità del fortunato vincitore" aveva riferito l'Agimeg, l'agenzia di stampa del mercato dei giochi.