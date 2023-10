Un terno che vale 22.500 euro. Super vincita in Brianza. A Busnago, come riporta Agipronews, l'agenzia di stampa giochi e scommesse, nell'estrazione di giovedì 5 ottobre è stata registrata una vincita al Lotto. Nella località brianzola vinti 22.500 euro grazie al terno 46-48-82 sulla ruota di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro, per un totale di 882 milioni da inizio anno.

Tra el regioni più fortunate dell'estrazione, come riporta Agipro, c'è stato il Piemonte, dove sono state centrate vincite complessive per oltre 45 mila euro. "A Biella tre ambi e un terno sono valsi 23.750 euro a cui si aggiungono i 21.660 euro di Volvera, in provincia di Torino, vinti grazie al Lotto Più. Tuttavia, la vincita più alta di giornata arriva da Genova, dove una combinazione di quattro numeri sulla ruota cittadina ha portato un fortunato giocatore a conquistare 31.250 euro".

"Da segnalare anche i 24.900 euro vinti a Napoli con quattro terni e una quaterna, mentre a Reggio Calabria e Busnago, in provincia di Monza e Brianza, centrati due terni da 22.500 euro l’uno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 882 milioni di euro in questo 2023".