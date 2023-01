Super vincita in Brianza: oltre 124mila euro con una schedina

La fortuna ha baciato la Lombardia e la Brianza. Nell'ultimo concorso del Lotto, come riferisce Agipronews, l'agenzia di stampa giochi e scommesse, sono stati vinti oltre 500mila euro. E una vincita record da 124.750 euro è stata centrata anche a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza.

Nel poker di vincite lombarde, la più alta da 249.500 euro è stata fatta a Milano (a cui si aggiungono altri 64.875 euro sempre nel capoluogo), poi altri 124.750 euro sono stati vinti a Muggiò e altri 61.250 euro sono andati a Varese. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 53,2 milioni dall'inizio dell'anno.

La dea bendata aveva baciato la Brianza anche a dicembre con un 5 da oltre 74mila euro. La puntata fortunata era stata fatta al SuperEnalotto in Brianza con l'estrazione del concorso di sabato 3 dicembre. E' stata festa per il fortunato giocatore che ha centrato un punto "5" da 74.368,94 euro. La giocata vincente era stata convalidata a Biassono, in Brianza. La schedina era stata giocata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria in piazza Libertà, 6.