Vincita record in Brianza, 126mila euro per una quaterna al Lotto

Una quaterna da oltre 126mila euro. Vincita record in Brianza con l'ultimo concorso del Lotto.

E' finita proprio a Villasanta, in provincia di Monza-Brianza, la più alta vincita dell'ultimo concorso pari a 126.500 euro per effetto di una quaterna centrata sulla Ruota di Cagliari. Secondo posto per i 23.750 euro vinti a Ladispoli (RM), mentre chiude il podio il terno da 22.500 euro realizzato a Bracciano, in provincia di Roma. Solo qualche giorno fa, sempre in Brianza, a Desio era stata registrata una vincita da 30mila euro al 10eLotto.

Vincita anche a Carugate

Il concorso del SuperEnalotto del 23 dicembre ha premiato anche Carugate, comune milanese alle porte della Brianza. Qui un fortunato giocatore si è aggiudicato una vincita con punti "5" con un premio che ammonta a 24.305,02 euro. Le altre vincite del concorso che anticipa un weekend di festa sono state registrate a Morbegno, Livorno, Crosia, Ficarazzi, Putignano e Santa Maria Capua Vetere.