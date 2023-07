Vincita record in Brianza. Un fortunato giocatore ha grattato un tagliando da mezzo milione. La vincita, registrata al Gratta e Vinci, è stata effettuata grazie a un biglietto da cinque euro acquistato in una ricevitoria di Usmate Velate. Il fortunato giocatore ha comprato il gratta e vinci nel punto vendita di via Deledda lo scorso 5 luglio ma qui nessuno poi si è più presentato a riscuotere la vincita.

Per importi con somme ingenti infatti il vincitore, da regolamento, non deve rivolgersi alla ricevitoria ma alla banca - qualiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo - oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali di Roma. E così probabilmente ha fatto.