Gioca una schedina e vince 20mila euro: la fortuna bacia Monza

La dea bendata ha baciato Monza. Il concorso del 10eLotto premia la Lombardia dove si sono registrate vincite per un valore di 65 mila euro nell'ultimo concorso. A darne notizia è Agipronews. E tra le città baciate dalla fortuna anche Monza dove un giocatore è riuscito a portare a casa un tesoretto da 20mila euro.

Vincita anche a Monza

Una giocata da pochi euro e un premio da ventimila. La fortuna ha baciato il capoluogo brianzolo dove un giocatore nel concorso del 10eLotto ha centrato un 9 da 20.000 euro. La vincita più alta ha premiato Gallarate, in provincia di Varese, dove un giocatore ha centrato un 9 da 20.001 euro con una puntata di soli 4 euro. Combinazione vincente anche a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 15.003 mila euro con un 8 oro. In Lombardia anche una quarta vincita, registrata a Sesto San Giovanni, sempre nel Milanese, dove un giocatore ha portato a casa 10mila euro grazie a un 8.

La vincita più alta del concorso, però, è arrivata a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, dove un giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 25 mila euro. Nel weekend, con il concorso del Lotto del 21 maggio, si è registrata anche una vincita a Meda: un giocatore si è aggiudicato 23.750 euro con una combinazione vincente.