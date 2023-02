Gioca una schedina e vince un milione di euro alle porte di Monza

ella città di Milano è stato vinto un milione di euro al gioco del Million Day. Lo rende noto Agimeg. Da quando è nato il concorso, il 7 febbraio 2018, sono state 243 le vincite di un milione, e questa è l'ottava del 2023. Il Million Day è una lotteria basata sull'estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori compilano una schedina selezionando 5 numeri, per la giocata base, oppure scegliere un sistema, da sei a nove numeri.

La settimana scorsa, in un tabaccaio di Milano (in via Novara) è stata giocata una delle quote del sistema che ha vinto il '6' più ricco di sempre al Superenalotto: al milanese fortunato è andata una vincita di oltre 4 milioni di euro.